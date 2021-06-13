湖北十堰周日（13日）早上發生天然氣爆炸，導致至少11死37重傷。有內地網民發現，同日恰好是浙江溫嶺燃料空氣爆炸重大事故一周年，當時共造成20人死亡，175人受傷，其中24人重傷，直接經濟損失估計達9,478萬元人民幣（約1.15億港元），並形容「非常邪門」。事實上，內地經常發生類似的爆炸事故，反映當局在處理易燃物品方面亟待改善。

去年6月13日中午約16時43分，一輛由寧波市開往溫州市、運輸液化石油氣的氣罐車，在甬台溫高速公路上發生爆炸，半空升起淡黃色蘑菇雲，爆炸氣浪令周邊車輛起火，附近一整排房屋嚴重受損，幾乎成為空殼，亦有廠房倒塌，而其所洩漏的高濃度油氣隨後更發生二次爆炸與大火。

事故發生後，網上流傳現場的「車Cam」影片，顯示爆炸產生的強大氣浪，將一輛疑是私家車物體炸飛，由爆炸點飛越到對面多條行車線，橫跨數十米至公路旁4層樓高民居。

官方事後指，這是一宗液化石油氣運輸車超速行經高速匝道引起側翻、碰撞、洩出，繼而引發爆炸的重大生產安全責任事故。浙江大學能源工程學院教授金濤曾稱：「從這次爆炸產生的後果來看，我覺得這次傷害至少比巡航導彈產生的威力還要大。」

黑龍江東寧辦公室大樓爆炸釀8死4傷

上月26日早上近8時，黑龍江省東寧巿有企業的辦公室樓突然發生爆炸，造成8人死亡，4人受傷。央視報道指，黑龍江省東寧市政府新聞辦透露，經公安機關初步調查，事件是華晟公司法定代表人以其所經營煤礦使用為目的，非法製造、儲存爆炸物品而引發的爆炸。公安部門事後將華晟公司負責人扣留。

爆炸的地點是市內的華晟公司一幢樓高兩層的辦公樓。網上片段顯示，有救援人員在大樓抬出死傷者，亦有傷者躺在路上等待救援，而現場在爆炸後一片頹垣敗瓦，半邊大樓被炸毀，地上留下大量碎片，大樓的窗戶和門框都已經在爆炸中損毀。另外，有在逾百米外的民眾亦拍攝到爆炸後升起濃濃的蘑菇雲。

大連燃氣管道泄漏釀爆炸 至少3死8傷

今年1月25日上午約6時，遼寧大連市金普新區友誼街道金渤海憬小區附近發生爆炸，當局初步估計是金州天成燃氣公司管道有洩漏導致爆炸，造成至少3死，有8人被玻璃碎片割到受傷。

現場片段顯示，爆炸建築物火光熊熊，多輛私家車被波及，燒剩框架；據指消防救援期間，附近一間車房再傳出爆炸。事發後，省委常委、市委書記譚作鈞及市長陳紹旺作出指示，市應急、消防、公安、住建等部門及金普新區有關負責人亦第一時間趕到現場處理。

黑龍江安達市工廠爆炸釀3死4傷

去年12月19日，黑龍江綏化安達市萬寶山園區海納貝爾化工有限公司格雷車間一乳化反應釜發生爆炸，導致3人死亡，2人重傷，2人輕傷。吉林省安全生產委員會辦公室其後於23日表示，要深刻汲取教訓，切實採取有效措施，嚴防事故發生，包括進一步提高認識，將化工（危險化學品）、煙花爆竹安全監管擺在突出重要位置，並集中監管煙花爆竹銷售旺季的安全。

綜合報道

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