台灣疫情仍未明顯下降，這波疫情令累計死亡人數截至昨日（12日）急升至385人。台灣前文化部長、作家龍應台在Facebook發文批評政府對待死亡個案態度「強硬傲慢」、「居高臨下」，「為死得不知所以的同胞，為那被剝奪了死別最後一個溫暖擁抱的家人，我心沉痛。」

前文化部部長、作家龍應台前日（11日）在Facebook轉載，中研院院士、台大醫學院教授陳培哲日前的專訪。陳培哲在訪問中表示，台灣如能對高齡者、慢性病者進行新冠肺炎快速篩檢，立刻打新冠單株抗體可以減低5到6成死亡率。他又批評台灣政府現在要外國施捨疫苗。

龍應台同時發文，指「河裏撈上來的、廁所裏發現的、陋巷公寓裏無聲無息的……遺體，全部成為官員嘴裏一個號碼、案例。」她批評官員「堅持每天用『公務常態』的語調報告，每天把它正常化，久而久之，他就讓大眾習慣而接受，麻痹掉心裏的刺痛和驚駭。」

龍應台又指出，官方在公佈每一個孤獨猝死的「案例」，都要透露一些前置「形容詞」：猝死「案例」有多種慢性病，猝死「案例」肥胖，猝死「案例」喝酒……。她認為這是「暗示的意思就是：他本來就該死，不要只怪新冠病毒。」

龍應台表示，她在過去3周寢食難安，並非因政府在處理疫情的「根本決策錯誤，而是這個政府對同胞死亡的態度。」她又批評：「那種掌權的強硬傲慢，那種慣性的居高臨下，那種認為所謂『國家戰略』高於『庶民生命』的理所當然的霸道，令人駭異」。

龍應台指出：「這權力的傲慢、聲調的居高臨下、以生命為政治代價的權術，並非不曾見識過，但絕對不是在一個民主政府。」

她形容台灣人民的公民素養是非常高的，「這絕對不是台灣人對民主政府的期待」，最後表示「為那死得不知所以的同胞，為那被剝奪了死別最後一個溫暖擁抱的家人，我心沈痛。」

台灣中央流行疫情指揮中心以截至8日的數據統計，台灣確診新冠肺炎的死亡率達2.6%，高於全球平均死亡率2.16%。

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