不少人都愛吃荔枝消暑，廣西靈山「天價」千年古荔樹近日走紅，荔枝一斤索價888元人民幣（下同，約1,000港元），即一顆荔枝便要68元（約港82港元）。荔枝天價仍多人問津，承包該荔枝樹的黃先生告訴內媒澎湃新聞網，「現在已經有人訂了300來斤」。

黃先生上周五（11日）表示，有人已訂了300多斤荔枝，約值26萬元（約31萬港元），粗略估算樹上剩下的荔枝，大概有幾十到一百斤。

他表示，荔枝品種為靈山香荔，果肉比起一般荔枝脆，而且很清甜，沒平時食到的澀味。而這棵荔枝樹更是靈山縣的文物保護單位，已有1,500多年歷史。黃表示，自他懂事以來，「它就屬於我們這邊一個家族的」，今年他們就把它承包下來，管理荔枝樹和出售荔枝。

黃先生稱，去年荔枝樹共結了1,100斤左右的荔枝，今年大概有400斤左右。他指，香荔有分大小年，一年結果多，下一年結果就會少。1,100斤左右的荔枝，去年15天左右就賣完，訂購荔枝的雖然有本地人，但多數都是外地人專誠開車來到廣西買。他稱，更有人為了看荔枝樹，從幾百公里外的地方來，有人只買一粒，只為嚐一嚐千年古荔樹的滋味。黃先生笑稱它是網紅樹，每天有數百甚至上千的人特意來看它，像旅遊景點般。

當地縣政府辦一名員工表示，靈山縣的確有一棵千年古荔樹，是保護對象。一般情況下，好一點的荔枝一斤只需8元（約9港元），指888元一斤、68元一顆荔枝，是特殊價格，可能是因為有人炒作。

靈山縣委宣傳部官方微信曾轉發《南國早報》2019年9月的一篇報道，介紹《靈山縣志》、《廣東荔枝志》記載，1963年，靈山縣當時屬廣東省管轄，內地著名生物學家蒲蜇龍教授帶領廣東省果樹研究所專家到靈山縣考察，經過反覆對比測算，認定古荔樹齡已超過1,460年。按此推算，如今樹齡已達1,500年。

報道指，年年有人通過拍賣承包這棵香荔的果實，最貴一年曾拍出14萬8千元（約17萬9千元港元）高價。這棵樹屬村裏七、八戶人的共同財產，每年開花時節，就有不少人過來察看，和想承包。當年摘果約有400公斤，能賣出3至4萬元（約3萬6千至4萬8千元港元）。

雖然如此，不少網民都認為這是炒作，說笑問難道吃完可長生不老，質疑炒作到這個價錢合理嗎？亦有人表示，價格高昂，源於包裝和運輸成本高。

澎湃新聞網／新浪微博

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