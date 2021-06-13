湖北十堰市張灣區今日發生天然氣爆炸事故，當地一個街市遭炸毀，導致多人死傷。當局事後極為緊張，不但緊急成立事故現場搶險救援指揮部，還在指揮部下設8個工作小組。事故更驚動中央，應急管理部副部長宋元明，親率工作組趕赴現場指導事故處置工作。無獨有偶，十堰市人大昨日才選出黃劍雄出任市長一職，不少網民均大嘆這位新市長倒霉、「腳頭唔好」。

據內媒報道，這個由十堰市政府成立的現場搶險救援指揮部，由市委書記胡亞波、新任市長黃劍雄任指揮長，下設的8個工作小組，包括綜合組、現場搶救組、傷員救治組、安全穩定組、故調查組、網絡輿情組、後勤保障組，以及危房鑑定組，所有小組組長均由市委及市政府高層官員擔任。其中，危房鑑定組疑因今次氣爆導致事故現場一帶樓房嚴重受損而成立。

有當地網民爆料指，涉事小區疑似洩漏天然氣爆炸，有居民報警，警察及消防員都到場，這時卻突然爆炸。有傳聞更指，有警員被活埋，公安長局被炸成重傷。但有關消息未得到官方證實。不過，網民稱，「這種破舊小區一般不建議安裝燃氣管道，因為一般沒有物業（管理），沒有人經常去檢查，容易造成洩露。」

「這兩年這是怎麼了啊，大難小災不斷。」這次爆炸引起網民熱議。 網民謂：「當地領導負責人，引咎辭職吧！」隨即有網民指，該市市長黃劍雄上任僅一天，就遇到這事，甚至被要求引咎辭職，實在「太慘了」。亦有網民說，今日是周日又是端午節前夕，「一早起來賺辛苦錢的人， 一早買菜準備過節的人（遇事），希望國家能妥善處理吧！」

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