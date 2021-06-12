【本報訊】內地維權律師余文生因「煽動顛覆國家政權」罪在南京監獄服刑， 余妻許艷、連同媽媽和弟弟在上周四（10日）到南京監獄探視。許昨通報丈夫在監獄的苦況，指南京監獄酷熱，擔心余中暑；又稱監獄缺水，余有時只能使用馬桶內的水；余更平均六天才獲放風一次，有違規例。許向南京監獄和有關部門提出六個請求，包括希望當局考慮保外就醫。

余文生居於北京，但當局安排到距離北京1,045公里的南京監獄服刑，對許艷來說無論是經濟及身體都造成一定負擔。今次許連同媽媽，弟弟三人到南京探視，許母見到余時十分激動，哭着反覆說：「兒子，保佑你好好的，保佑你快點回家，家裡人都等着你回家」。余亦稱天天數着妻子探視的日子，非常掛念她。

手震甩牙 馬桶取水

余文生右手自三年前被扣查後，突出現顫抖無力及牙齒脫落問題。許艷透露南京監獄人員在6日帶丈夫到醫院診治，余稱有點用處，比以前有一點力氣，但無法拿起筆，也沒有力氣刷牙，相信右手永遠失去寫字的能力。

至於牙齒，許稱監獄沒有進行鑲牙，有關費用必須由余付款，但她希望由政府報銷鑲牙費，原因是牙齒無故脫落問題在關押期間發生，但她亦可負擔有關費用。余目前亦新增血壓高、脊椎和腎結石等問題，余其中三次血壓下壓是95、100及110，頗為嚴重。

獄中環境亦相當惡劣，余文生所在的南京監獄極為陳舊，有時沒有水，許艷稱余有時候要急用水，只好在馬桶裏取水用。此外，南京天氣目前極為悶熱，許形容為「北京桑拿天」，余的監倉在偏僻的角落，更加悶熱，加上監倉擠滿其他囚犯，故夏天極易中暑。

余曾在徐州看守所中暑倒下，故許亦極為擔心。根據內地天文台，南京過往七天平均最高溫度是32℃左右，本月7日更試過高達35℃。

許艷亦關注余文生放風問題，她發現自上次在5月9日探視至6月10日，余在一個月內只有五次放風時間，平均六天才放風一次，有違法例《看守所條例》第25條：「人犯每日應當有必要的睡眠時間和一至兩小時候的室外活動。」她對丈夫的情況向南京監獄提出六項請求，希望繼續治理余的右手、給予安裝新牙、關注余可能中暑的問題、增加放風時間、保障余打電親情電話的權利，以及考慮給予余保外就醫。

709律師謝燕益傳失蹤

余文生他在2018年1月發表修憲公民建議書，提出用差額選舉選出國家主席及取消軍委主席等。余隨即被扣查，去年6月被指煽動顛覆國家政權罪為由判刑四年，扣除被扣查的三年，余有望在明年3月獲釋。此外，內地另一位已被吊銷牌照的709維權律師謝燕益傳出失蹤，外界指他近日曾到吉林四平市。