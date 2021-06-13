河南許昌長葛市日前有7名年輕人凌晨時在河邊喝酒，其間，當中一人說出厭世說話後，有人突然爬過護欄跳河，同行5人相繼落水救人，最終，1女3男不幸死亡。有目擊者表示，溺水的幾名當事人，均為剛參加高考的學生。

長葛市市政府通報指，12日凌晨3時52分，清潩河趙莊橋南側發生跳河溺亡事件。初步調查，當時一行７人在河邊喝酒，當中有人有厭世語言，其中1人突然翻越護欄跳入河，之後相繼有5人落水。經相關單位和人員救撈後，7人中有4人死亡，包括1女和3男，另外3人無生命危險。

極目新聞報道，許昌市應急管理局相關工作人員稱，事發時多人結伴而行，其中一名女子酒後墮河。現場畫面顯示，有疑似屍體浮於河中，多名身穿制服的工作人員在現場救援。

《江淮晨報》/ 中國青年網／極目新聞

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