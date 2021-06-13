內地真人騷節目《青春有你3》早前因為選手鼓吹粉絲「集資買票」，加上倒奶事件，令節目在總決賽前夕被腰斬，中國網信辦也介入調查，並將整頓「飯圈文化」（由粉絲組成的圈子）列入今年的「清朗行動」。之後再有追星一族在飛機未停定就離開座位衝向頭等艙追星，被空姐制止，顯示粉絲的瘋狂行為未有減退，網絡巨頭騰訊今日（13日）宣佈配合政策，嚴打刷榜、造假與慫恿過度消費行為；中國民航局亦表示，將嚴懲在機場的不理性追星行為，嚴重者或會被納入失信名單，禁坐飛機。

騰訊宣佈整頓粉絲亂象，方向是要嚴打刷榜（集資為偶像推高人氣）、數據造假、誘導未成年人支持偶像等違規行為，亦會清除粉絲團體內部或不同團體間互相謾罵、挑動對立、鼓吹過度消費的訊息，教唆過度消費、網絡暴力、人肉搜索等非理性行為亦是整治重點。

除了中國網信辦與騰訊接連針對飯圈文化出手整頓外，中國民航局也於11日舉行記者會，宣佈將嚴懲不理性、違法的機場追星行為。

民航局公安局副局長李岩在會上表示，今年以來，僅北京首都機場公安局就處理了17宗違規追星事件，涉事人數近500人，其中2人遭刑事拘留，另有342人被罰款。李岩又表示，目前正研議加大懲罰力道和加強治安管控，包括將嚴重違法者將列入嚴重失信人名單，限制乘坐民航機。

內媒引述業內人士分析，在「網絡時代，具有流量的明星完全可以依靠廣告代言、電商帶貨、出售微博VIP會員等方式，獲取經濟效益。」亦因此令不少明星和背後的團隊希望爭取更多的網絡人氣。

中央社／新浪財經／《中國證券報》

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