兩岸劍拔弩張，美國甚至有軍方將領預言，解放軍恐年內犯台。台灣國防部智庫「國防安全研究院」指出，解放軍特戰旅日前透過運-20進行「三門四路」跳傘，此舉可實現空投效率最大化，減少傘兵落地後距離分散，能快速集結形成戰力，雖少見投入軍事任務，但台灣應對此加以關注。

國防安全研究院日前發表「國防安全即時評析」報告，其中一篇文章是由中共政軍與作戰概念研究所研究員歐錫富，以「中國運-20的三門四路空投」為題所撰寫，主要是分析解放軍空降特種部隊的作戰能力。

歐錫富指出，「央視軍事」本月1日曾報道，解放軍陸軍第82集團軍特戰旅，跨區機動至豫北地展開跳傘訓練。運-20運輸機在千米高空同時打開左右兩側和尾部艙門，特戰隊員分四路依序跳出艙門，人員密度大、相對距離小，特戰隊員不斷調整姿態和隊形，終於安全着陸，完成首次集群傘降。

歐錫富解釋，所謂「三門四路」，正是指飛機左右兩側主登機門及尾艙門同時打開，形成「三門」；兩側主登機門各有一路跳傘，開闊尾艙門同時形成左右兩條投送兵路，形成「四路」。

這種空投模式最早由俄羅斯軍隊所創，在運-20服役前，解放軍是使用俄製IL-76運輸機，因此運-20的三門四路空投是延續IL-76模式。

歐錫富說，空投效率對運輸機至關重要，運輸機在空投時處於高速飛行狀態，空投時間越長，裝備和兵員投送後在地面散佈範圍將越大，不利快速集結，且運輸機滯空時間長，容易被敵軍雷達偵測，成為防空炮火目標。

因此三門四路空投，就是實現空投效率最大化，在最短時間內完成兵力出艙，縮短運輸機滯空時間，也縮短傘兵在落地後的分散距離，能夠迅速形成戰力，也提高運輸機的空中生存能力，減少遭遇火力打擊的風險。

歐錫富指出，除日間空投外，運-20最近也首次展開夜間三門四路空投。夜間空投對空降兵而言為艱鉅作戰任務，但優勢在於隱蔽性強，機群可利用夜幕掩護實施滲透突襲、低空突防、跨區機動。

歐錫富強調，台灣應關注運-20的空投能力，但運-20多次亮相各種航展、閱兵活動，執行各種軍事任務卻不多，且大多是抗疫、援外等宣傳性質。由此可見，除了國產發動機未能取代俄製發動機，運-20可能還有些技術問題有待完善。短期內運-20仍無法取代IL-76 ，成為解放軍空軍的運輸主力。

此外，由於共軍的慢速機（運8、轟6）3月罕見侵擾台灣東南方，國防院5月也示警，作戰半徑是衡量戰機重要指標，而加油機可增加航程及作戰半徑，目前中共正以運-20為平台，改裝成運油-20大型加油機，屆時將可大幅延伸作戰半徑，後續發展值得注意。

中央社

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