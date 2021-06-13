湖北十堰市張灣區艷湖小區周日（13日）早上約6時半發生天然氣爆炸，當地41廠菜市場被炸毀，並導致多人被困；當局現時正展開緊急救援行動，暫時未知傷亡情況。從網民上載的照片可見，有人被炸斷手腳，或倒地上全無知覺，相信傷亡嚴重。當局緊急表示，十堰市的血庫告急，呼籲民眾踴躍捐血。

網上片段顯示，事故現場留下大量瓦礫，當局指初步判斷爆炸由天燃氣引起；目測爆炸的強度相當大，厚實堅固的混凝土樓板都被炸為兩截，周邊數百米範圍都被波及。有知情人士向內媒透露，41廠菜市場是規模比較大，事發時已經開市營業，買賣蔬菜和吃早餐的人很多。

另一名目擊者張先生表示，當時他正準備到菜市場裏的餐廳吃早餐，還未走到菜市場，突然聽到巨大的爆炸聲，然後看到整個菜市場被掀翻了，瞬時磚頭瓦礫滿天飛，飛來的磚塊差點砸到了他。

當局已派出大批消防救援人員展開緊急救援行動，各醫院亦正為傷者進行急救，同時強調十堰市的血庫告急，呼籲民眾踴躍獻血。

值得注意的是，今天恰好是浙江溫嶺燃料空氣爆炸重大事故一周年，有網民形容「非常邪門」。去年6月13日中午約16時43分，一輛由寧波市開往溫州市、運輸液化石油氣的氣罐車，在甬台溫高速公路上發生爆炸，其所洩漏的高濃度油氣隨後更發生二次爆炸與大火。事故共造成20人死亡，175人受傷，其中24人重傷，直接經濟損失估計達9,478萬元人民幣（約1.15億港元）。

新浪微博／央視新聞

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