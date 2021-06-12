內地前日增35人確診，當中八宗本土個案來自廣州。廣州市公安局南沙分局昨通報，有確診夫婦上月25日曾到荔灣區中南街鵝公村用膳，並曾到南沙區多個公共場所，兩區多地早被官方列入中高風險地區。不過，兩人確診後未有主動向當局申報曾去過中高風險地區，目前皆因涉嫌妨害傳染病防治被公安立案偵查。佛山機場昨宣佈取消全部航班至本月22日，同時停止跨省客運線路和包車業務。

新浪改「日本」變「鄰國」捱轟

廣西南寧發現首宗輸入性印度變種病毒株B.1.617.2亞型個案，患者自印尼入境。這種突變病毒株被世衞命名為變種病毒Delta，比英國最先發現的病毒株，傳播能力高四成以上。

此外，內地官媒新華社日前發佈一篇題為「輝瑞疫苗出事了，日本196人接種後死亡」的新聞，但新浪網轉發消息時，則將標題改為「輝瑞疫苗出事了，中國鄰國196人接種後死亡」，事件在網上引起軒然大波。不少網民狠批新浪網做法，並指摘它「受日資助」、「日本外務省的資助不是白拿的」。其實，新浪網由日本人控股的傳聞來自於新浪成立之初，日本軟銀（SoftBank）對新浪網的投資，但是目前新浪網的大股東是盛大網絡，董事長為段永基，董事會中並無日本人。

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