蘋果公司日前在今年開發者大會（WWDC2021）公佈新的iOS作業系統，稱有新功能Private Relay可阻止網絡供應商和廣告商截取用戶網上瀏覽習慣數據，變相可隱藏用戶的言論，但功能不適用於中國大陸、白羅斯及菲律賓等國家，不少內地網民對此不感意外，甚至還自嘲「中國人不需要隱私」，惟亦有內地網民申請香港Apple ID啟動Private Relay。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向《蘋果》表示，加強網絡用家私隱是全球大趨勢，但在內地，相關功能可能會踩界和犯法，形容「私隱和監控永遠是兩個極端」。

蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）在WWDC2021指出，新的iOS作業系統中，當用戶使用收費iCloud服務，會包含「Private Relay」功能，確保用戶手機輸出的所有流量都經過加密，除了用戶和正在瀏覽的網站外，包括Apple及網絡供應商在內的第三方，均不能存取這些資料。

方保僑解釋，相關功能可以阻隔追蹤，一方面減少廣告商截取網民的網上瀏覽習慣數據去賣廣告，另一方面可保障用戶的上網自由，例如網民的留言會經過兩個伺服器加密，令網絡供應商追蹤不到留言者身份。不過蘋果公司指，礙於個別政府監管規定，公司保障私隱的新功用將不適用於中國、白羅斯、菲律賓等國家。

對此，內地網民都不感到意外，不少人都留言自嘲「中國人不需要隱私」、「你要隱私，證明你思想有問題」、「這邊不需要隱私，又不能當飯吃，又不幹壞事有啥怕被知道」，亦有網民模仿《環球時報》總編輯胡錫進發言：「老糊認為這類對個體的隱私保護恰恰是對群體隱私的最大侵犯，我們的目標首先是要保證國家的繁榮昌盛……我們會包容不同乃至尖銳的聲音，但是私認為對侵害公共利益的所謂絕對隱私不要也吧。」

雖然文字上很坦然，惟內地不少網頁亦有製作教學，指導網民如何申請香港或其他地區的Apple ID，去使用Private Relay功能，似乎是想在內地嚴密監控下尋找缺口，享受些微的網絡自由。

不過，方保僑則不認為這是漏洞，因為全球大趨勢都是希望加強網絡用家私隱，可自由地上網，但他同時指出，在內地翻牆或使用VPN功能屬違法，所以Apple新功能在內地同樣有機會「踩界」，形容「私隱和監控永遠是兩個極端」。

《蘋果》記者

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