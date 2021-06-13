台灣疫情大爆發，但疫苗供應不足，對外採購波折重重，總統蔡英文呼籲民眾支持台產高端疫苗，卻被資深媒體人彭文正爆出已偷偷接種輝瑞／BioNTech疫苗，引發關注。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今指，彭的說法「尚待證實」，但「我覺得是過份了」。總統府發言人張惇涵隨後澄清，這是不折不扣的謠言，蔡英文、副總統賴清德目前皆未接種疫苗。

彭文正在網上直播《政經關不了》時爆料，指蔡英文偷偷打了BioNTech疫苗，還出來演戲，叫大家打高端疫苗，彭還強調自己掌握消息來源。

對此，陳時中回應，「一定不會有，我幾乎敢這樣講」。雖然蔡英文有表達過她期待台產疫苗，但到時再看，她有自己的選擇與考慮。提到打BioNTech疫苗，陳時中指「尚待證實」，針對這種說法，「我覺得是過份了」。

總統府發言人張惇涵則表示，總統、副總統願授權由中央流行疫情指揮中心翻查相關接種紀錄並公佈，以昭公信。張促有心人士停止造謠，呼籲社會各界勿以訛傳訛，避免觸法。

張惇涵表示，總統府已多次說明，任何對防疫工作有正面幫助的事，總統和副總統都願意配合，一旦台產疫苗研發成功，總統、副總統也願意施打，目前這項計劃並沒有改變。

東森新聞雲／台灣《自由時報》

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