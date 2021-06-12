雲南亞洲象從西雙版納保護區「離家出走」暴走500多公里逼近昆明，引起全球關注。央視報道，除亞洲象，內地也出現東北虎豹國家公園也發生虎媽帶娃遷徙、太行山脈的華北豹一路向西南覓食、原本棲息在祁連山雲杉林山頂的豺群也在甘肅省的黑崖溝現蹤等罕見情況。報道指，這些大型食肉動物都是生態系統內的頂級捕食者，牠們的遷徙說明生態環境正在改變。

今年5月，有遊客和村民在陝西省咸陽市旬邑縣境內不同地點拍攝到國家一類重點保護動物金錢豹的身影，牠從灌叢中走出並橫穿約六米的馬路，或是隱沒在樹林中；山西省沁源縣的花坡風景區，幾名攝影愛好者遇上了兩隻華北豹，牠們與人相遇時全程淡定且高冷。相比虎豹，豺似乎更難見到。6月初，祁連山國家公園工作人員發現，在甘肅省張掖市黑崖溝區域的紅外線相機記錄到了14隻豺共同活動的場景，此前祁連山國家公園青海片區也拍到一群十隻豺群，這是繼2020年拍到五隻雪豹、六隻兔猻、五隻荒漠貓同框畫面後又一重大發現。

疫情人類活動減 影響生態

央視稱，多地大型食肉動物蹤迹頻現，要從多角度來觀察。以大象群為例，雲南亞洲象保護區由最初始的180隻增加到現在的300隻，族群數量增多，原有棲息地不足以生存，因此導致有象群出走覓食。另這兩年嚴重的疫情讓人類出行減少，因此野生動物有更大的生存空間，繁殖能力提升，也能外出遊蕩。

央視/台灣《聯合報》