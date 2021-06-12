貴州貴陽市一輛湖北牌照的車輛，在卸載甲酸甲酯時發生洩漏，事故造成8人死亡、3人受傷。有在事發現場居住的村民表示，大家均在睡夢中被刺鼻氣味驚醒，全村村民隨即撤離，其中一名村民家中有4人不幸遇難。

村民被刺鼻味驚醒

事發昨日凌晨零時12分，警方獲報，貴陽經開區西江路口有人在卸載甲酸甲酯時暈倒。經初步核實，一輛在經開區豐報雲村三強興興化工貿易有限公司卸載甲酸甲酯時發生洩漏，造成8死3傷；至凌晨5時，現場環境監測顯示，周邊空氣環境品質已經正常。湖北《楚天都市報》旗下極目新聞引述當地村民說，凌晨2時許，他聞到刺鼻氣味後驚醒，全家快速逃離了現場。他說，三強化工在當地租了一個倉庫，用來存放化學原料，佔地數百平方公尺，倉庫離他家只有數百公尺遠。目前全村村民已經全部撤離，事發點周圍數公里亦已全部隔離。有一名陳姓村民說，她家有4口人因化學品洩漏而遇難。

根據企業資訊平台「企查查」平台查詢發現，三強興興化工的經營範圍為批發油漆、稀釋劑、二甲苯、甲縮醛、工業酒精等化工產品。甲酸甲酯是一種應用廣泛的化工產品，易揮發，有麻醉作用，可以引起嘔吐、困倦，侵蝕肺部；處在1%的甲酸甲酯蒸氣中2.5小時，或5%的蒸氣中30分鐘時，即有致命危險。

新華社/《中國青年報》