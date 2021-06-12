「同人唔同命」，不少內地青年都為買樓而頭痕，但亦有幸運兒分毫不花，就獲贈三房兩廳的逾千呎大宅。說的是山東臨沂巿南村的青年人，在當地，只要年滿22歲就合資格獲配價值80餘萬元人民幣（下同，約97萬港元）的新屋。有年輕村民認為，有樓在手令他「少奮鬥廿多年」，在南村社區，除了送樓，每年年底亦會向居民分紅，令不少內地網民羨慕不已，紛紛表示想搬到南村居住。

近1,300平方呎、三房兩廳，還有儲物室和地面車位、天然氣設備和太陽能熱水器各一套，廚房和衞生間都附有簡單裝修，驗樓後就可準備入住，這些價值80多萬元的免費單位，近日分配予臨沂市沂南縣界湖街道南村社區14名年滿22歲的青年，讓他們婚後不愁「土地問題」。

分發新屋當日，14名同齡人會抽籤選出揀樓順序，當中包括陳文豪，他提前一天乘高鐵再轉車回到老家，等待屬於自己的新屋。當拿到鑰匙驗完房後，14個家庭都歡天喜地。陳文豪更在微信炫耀：「村裏分房，讓我少奮鬥20多年。」另一位女居民劉小惠亦笑納這份人生大禮，她表示很滿意自己的房屋，又認為分房的方案公平合理。

類似的送樓儀式由2009年開始，在南村社區經歷過7次，先後送出200多套新屋。此外，南村社區居民亦有其他福利，每年年尾，社區會給每名居民分紅。60歲以上，每人有7,000元（約8,491港元），60歲以下每人4,000元（約4,852港元）。而且每年會免費為全體居民進行身體檢查，十多年來，南村用於民生方面的支出逾3億元（約3.6億港元）。

不少網民直呼羨慕：「還缺人嗎？馬上遷戶口過去。」還有女網民調侃：「這個村還有男孩缺對象嗎？」難怪有村民形容村內「女孩不想外嫁，男孩不愁找對象」。

其實在2005年前，南村曾欠下過百萬元外債，但當企業家李鳳德回南村擔任黨支部書記、村委會主任，成立以集體經濟主體的廣滙集團，產業涵蓋文化傳媒、旅遊度假、餐飲服務、房地產開發、建築工程安裝、物業服務、物流倉儲、國際貿易及電子商務等。社區亦有逾107萬平方呎的地舖，每年收租就高達2,000多萬元（約2,400萬港元），成為南村穩定經濟收入來源之一。

《齊魯晚報》／《新晚報》

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