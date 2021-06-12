內地因推行獨立學院與職業學院合併成職業大學，致江蘇及浙江等地爆發大規模學生抗議活動。據網上流出數張南京師範大學中北學院（南師大北院）學生對話圖片，官方已展開秋後算賬行動，搜查學生手機，若裝有Twitter或facebook等外國應用程式，便帶走學生，更稱可能勒令退學及負上刑責。

警查手機 裝fb即帶走

對話截圖顯示，有學生認為誤信班長建議，向輔導員遞交寫好的檢查材料，結果方知中下圈套。學生指有很多警察在輔導員辦公室，待交完檢查資料後便搜查手機，如在學生手機發現示威短片或照片，或在社交平台發佈過相關資訊，立即記大過；如手機安裝了Twitter、facebook等外國應用程式，不論有否發佈過內容，都會被警察即場帶走，學生引述輔導員稱：「那些學生肯定就開除了，如果警察再查出點甚麼，刑事責任也跑不了的。」學生們估計，7月1日（即百年黨慶之日）之前官方不想再出現亂局。

據悉現時校園抗爭雖然暫時停止，但校內氣氛緊張，警察仍在校園站崗。有南師大北院學生透露：「現在我們學校除圖書館外學生都可以走動，但是路上警察比學生還多。常青院長和同學們在示威期間一起待過的圖書館被說成是『刑事犯罪現場』，不讓靠近，有警察嚴密把守。」至於另一間曾爆發學生維權示威的江蘇南通大學杏林學院，有女學生稱學校曾有人進校打學生，但警察保安沒有阻止，杏林學院也已經被特警封鎖。

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