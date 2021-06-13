內地最新疫情：周六（12日）新增34宗確診個案，其中6宗屬本土個案，均來自廣東；其餘28宗屬境外輸入病例，分別為廣東7宗、上海6宗、雲南5宗、四川3宗，天津及浙江分別2宗，江蘇、福建及陝西各1宗。另新增1宗疑似境外輸入病例，來自上海。全國累計確診91,428宗，死亡4,636人。

在廣東省新增的6宗本土確診病例，均來自廣州，並新增5宗境外輸入確診，其中4宗在廣州，1宗在佛山，患者分別來自柬埔寨、卡塔爾及法國。另外新增2宗境外無症狀感染者轉確診，均為廣州報告，同時新增4宗境外輸入無症狀感染者，分別是廣州2宗、珠海1宗及肇慶1宗。

廣州市衞健委周日（13日）凌晨發佈，於本月7日至11日期間感染者涉及的87個疫情防控重點區域，其中11個在荔灣區，20個在番禺區，50個在南沙區，4個在越秀區，2個在海珠區，並要求曾到相關地點的人，立即與居住地就近的工作人員聯絡，並與其同住家人接受核酸檢測。

廣州市紀委監委近日亦宣佈，已成立疫情防控問責聯合調查組，對廣州市疫情防控工作中的失職失責問題進行調查，強調將對履行職責不力的領導幹部和相關人員嚴肅追究責任。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六（12日）晚在微博上發文，稱印度變種病毒「B1.617.2」的傳播速度越來越快，但其在英國未有引起明顯的第三波疫情，亦未增加臨床壓力，重症率或病死率均未有增加，「說明病死率增加還是與疫情失控後的醫療資源擠兌有關，而不是因為病毒的變異」。

張文宏又指，各類疫苗總括來說，對目前存在的所有變種病毒仍然有效，強調接種疫苗者可以間接保護周邊未接種的人，特別是接種率低的老年人與兒童。

國家衞健委網頁／新浪新聞

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