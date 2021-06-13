中共為迎接建黨百年，昨日（11日）及今日在北京天安門地區舉行首次大預演，有逾1.4萬人參加演練及安保，最先進的殲-20隱形戰機編隊也有參與。另外，有報道指，中共為確保黨慶順利進行，正採取最嚴厲維穩工作，將北京的上訪民眾完全清走，所有進京交通途徑均會嚴密盤查，防止再有訪民入京「妨礙觀瞻」，被指未來一個月北京要建立出平壤式的和諧景象。

報道指，北京首次建黨百年綜合演練分為暖場、慶祝大會、進撤場、應急處置等四部份。重點演練了聯合軍樂團、合唱團、國旗護衞隊、禮炮鳴放隊和志願者等人員的活動流程和集結疏散，組織醫療救護、消防應急、音響保障等專業隊伍開展應急演練。

地面演練外，網絡也流出多張照片，顯示軍方派出大量直升機及殲-20戰機，以編隊形式在空中排練，包括以直升機組成「100」、「71」字樣的編隊飛行。

為配合演練，北京廣泛地區這兩天下午實施封路措施，及在9個行政區，列為淨空限制區，不准放飛鳥類或無人機等飛行物。天安門地區管理委員會早前已宣佈，北京天安門廣場本月23日零時至7月1日，暫停開放。

安保方面，北京已進入空前嚴密狀態。自由亞洲電台報道，北京今日起進入維穩攻堅戰，在周二（15日）前一定要把「妨礙觀瞻」的上訪民眾完全驅走，到20日時必須沒有任何死角。同時，北京周邊的天津等地，也進入拱衞性維穩清場。

據海外維權網報道，各地通往北京的車站碼頭均進入嚴厲盤查，有信訪紀錄的信訪人基本上都被勸回，剩下一些新訪民與殘疾訪民還堅守在北京，不過，北京已開始大清場，凡是到國家信訪局的一律被帶走，然後集中處理。

維權網消息指，從陣勢上看，北京當局勢必開創一個有史以來最「和諧」的建黨慶典，形容北京最少在未來一個月會變成如北韓的平壤般「和諧」。

台灣《蘋果新聞網》／新華社／新浪微博

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