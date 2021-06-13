台灣疫情大爆發，引發疫苗荒，近日接續出現偷打疫苗事件。台軍新竹地區醫院（新竹空軍醫院）院長崔以威日前遭台灣《蘋果》踢爆，加開夜診幫「親信」打疫苗，結果遭台灣國防部火速撒職，新竹市政府也重罰該院200萬元新台幣（下同，56萬港元）。不過，內部醫護LINE群組卻爆出，這筆罰款竟將由國防部軍醫院「買單」，讓人相當不滿，憤而向台灣《蘋果》投訴。台灣國防部發言人史順文對此表示，將就事件展開行政調查，釐清責任歸屬，再做適切處理。

熱心的讀者向台灣《蘋果》爆料指，在台軍新竹醫院醫護群組中，民診處在院方的群組貼出訊息謂，目前醫院營運狀況良好，近期事件不會影響福利金發放。而院方有人在群內回應：「針對新竹市府裁罰本院200萬元事宜，本院已跟軍醫局反應，軍醫局已經幫忙處理，足以支應裁罰，請同仁無需擔心影響個人院內薪資」。

不過，投訴的讀者相當氣憤地表示，台軍新竹地區醫院院長私打疫苗事件讓該院被罰200萬元，結果現在傳出軍醫局要幫該院處理該筆罰款，質疑為何崔以威的個人行為要全民買單。另有網民在個人Facebook寫道：「違法亂紀被罰款，軍醫局會幫忙處理，不會花到員工一毛薪水，真的好棒棒。」

台軍新竹地區醫院表示，目前院方尚未收到市府的罰單，不知內容，只是先初步與軍醫局進行內部討論，商討未來這筆200萬元罰金如何支付，因此在群組告知這筆罰款並不會影響醫護人員的薪資，同時軍醫局也會協助，足以支應這筆罰款。但這些內容都只是內部的討論而已，並沒有正式定案。

新竹市政府則表示，台軍新竹地區醫院前院長崔以威安排非一線醫事人員注射疫苗，依照違反傳染病防治法第29條及65條重罰該院200萬元，這是針對醫院裁罰，而不是注射疫苗的院長。目前因防疫工作緊湊，承辦人員仍在加緊處理有關裁罰公文，之後會寄到台軍新竹地區醫院。

另外，台媒近日指，島內疫苗不足，許多民眾選擇搭機前往美國注射疫苗，令桃園國際機場出現一波又一波「逃難潮」，大陸媒體的報道更帶風向表示，赴大陸接種的台灣民眾多於赴美國，被質疑昰想營造台人欲前往大陸施打疫苗的恐慌潮。

不過，根據台灣出境區域分佈數據顯示，自去年4月至今年4月，前往陸港澳地區的出境人數居冠，美國居次，但陸媒卻以一整年度的統計數據充當5月的出境數據，再用來誤導台灣民眾，營造台人爭蜂搶赴大陸搶打疫苗的假象。

事實上，據資深航站經理表示，每年6月至8月為大專院校的開學期，本就是旅美華僑、台商學子的回台旺季，出境人數與往年相較並無增長，唯因疫情影響，一年多的旅遊禁令導致民眾飛行程數兑換時限到期，旅客為升級座位等排隊搶票，導致機場流動速率緩慢，加上陸媒的片面詮釋，才讓台灣民眾誤以為出境人數激增，故意誇大渲染為爆發「逃難潮」。

台灣《蘋果新聞網》

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