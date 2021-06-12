鴻海集團創辦人郭台銘的永齡基金會近日積極為採購德國BioNTech疫苗奔走，但一直因未取得原廠授權書未獲台灣政府放行，郭妻稱丈夫甚至「連夢話都在講買疫苗」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，疫苗採購是比較複雜，但為了讓事情單純一點，已經先開會同意「緊急使用授權」，也就是說同意有條件專案進口。

郭夫人曾馨瑩前天在IG發文，指在永齡基金會近日積極爭取採購疫苗後，「經常會有路人跟我們道謝也為我們加油打氣」，又指丈夫及團隊為了疫苗的事情忙着開會討論，「這二天甚至在半夜我還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及賦予自己的責任有多大」。她形容「現在每天都在跟時間賽跑」，希望在此事上各界可以「不分黨派」盡全力。

打特權疫苗 連戰被揭患癌

陳時中昨在疫情記者會稱，郭台銘買疫苗的困難，簡單來說就是「雞生蛋、蛋生雞」的問題，指揮中心一再要求提供原廠供貨報告才給緊急使用授權並開放進口，但原廠則認為進口方沒核發緊急使用授權，就不給供貨證明，導致雙方陷入僵局。為了讓事件單純化，指揮中心決議由食藥署有條件開放BioNTech疫苗的緊急使用授權，只要原廠提供供貨證明，緊急使用授權就生效。

全台昨新增250宗本土感染病例，另再新增26人死亡。124萬劑日本贈台阿斯利康疫苗已完成檢驗，首批約50萬劑已陸續送抵各縣市，將自周二（15日）起依照最新公費接種對象順序施打。

另外，台灣名嘴周玉蔻指控，前副總統連戰及夫人連方瑀已到北投某醫院施打「特權疫苗」。連戰辦公室證實，連戰因癌病住院，在醫師建議下已打疫苗，痛批周用影射方式逼迫連戰公開個人病情。85歲的連戰近年已甚少公開露面，對上一次公開露面是今年4月出席考試院前院長許水德的喪禮。

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