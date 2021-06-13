台灣中央流行疫情指揮中心今日宣佈新增175宗確診病例，其中174宗屬本土個案，1宗屬境外輸入，為一名台灣籍20多歲男子，4月曾在美國檢測陽性，上月17日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，本月11日自費採檢，今日確診；並新增26宗死亡。指揮官陳時中表示，整體疫情趨勢案例看起來有減少，感到很高興，但不代表能鬆懈。

指揮中心表示，今日新增的174宗本土病例為79男95女，年齡介乎未滿5歲至90多歲，發病日介乎上月23日至本月12日。個案分佈以新北市81宗最多，其次為台北市62宗，桃園市16宗，基隆市7宗，彰化縣4宗，新竹縣2宗，台中市及花蓮縣各1宗。

至於新增的26宗死亡個案中，包括15男11女，年齡介乎50多歲至90多歲，發病日介乎上月6日至本月10日，確診日介乎上月15日至本月12日，死亡日介乎本月4日至12日。

至於女星賈永婕稱募得捐贈252台HFNC高流量氧氣鼻管系統，獲一眾網民盛讚，令人質疑疫情作戰物資何以不是政府機關處理，陳時中表示，指揮中心也已採購500台，今天交貨200台，將由指揮中心與台灣胸腔暨重症醫學會協助分配至有需要的醫院，提供予重症病患使用。

日本捐贈124萬劑疫苗出現分配爭議

日本捐贈的124萬劑疫苗已於周六（12日）開始於各縣市施打，卻出現分配爭議。指揮中心公佈有關分配原則，是依照各縣市一到三類未接種的人數的六成、長照機構六成、全數洗腎病人以及75歲以上民眾人數的27%進行統計及分配，然而這分配原則是否全台一致﹐仍有待更多專家解讀。

陳時中今日表示，昨天接種數量仍然不多，因為還在做整備工作，強調今天的接種數量會較多，並解釋75歲以上長者，會用27％是依照過往流感疫苗接種經驗一半的量來做分配。

陳時中又說，本周二（15日）或周三（16日）會針對高風險與中高風險地區加配疫苗，高風險包含台北市、新北市，按照第一次配送量再加發10%劑量；中高風險包含基隆、桃園、苗栗、台中、彰化等縣市，加發5%疫苗劑量。

當局擬加強機組人員檢疫措施

台灣疫情持續，機組人員的檢疫措施據報將採取新規範。台灣《蘋果新聞網》報道，中央流行疫情指揮中心周六（12日）起調整機組人員返台後的建議措施，主要以疫苗接種情況來區別返台的檢疫天數，未接種者返台後將採取「5+9」措施，即5天居家檢疫加9天加強版自主健康管理；接種一劑的仍維持「3+11」，只有完整接種兩劑的，才能改為7天自主健康管理。有關規範更從7月起加強，若未有接種疫苗，返台後則必須「7+7」。

機組人員放寬檢疫「3+11」一度被視為台灣疫情的突破口，衞福部次長石崇良稱破口是台北萬華區，引發各界議論，終於在提升三級警戒將滿月前夕，傳出機組人員將加強檢疫。

最新實施的機組人員檢疫措施，除了原先規範的交通主管機關監督航空公司落實外站「零接觸」管理、機組人員「機上全程防護」仍舊執行外，返台檢疫措施將有所調整，包括重點高風險國家航線航班之返台機組人員，須居家檢疫14天。

至於長程航班且曾入境旅遊疫情第三級地區的機組人員，如果是尚未接種疫苗及接種一劑疫苗未達兩周，自6月12日起採取「5+9」措施，7月1日起則採取「7+7」措施；接種一劑疫苗且滿兩周，但尚未具完整疫苗保護力的，自6月12日起採取「3+11」措施，7月1日起則採取「5+9」措施；完整接種兩劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性的，採取7天自主健康管理。

而短程航班，包括當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區的機組人員，如果是未完整接種疫苗達兩周及抗體檢測陰性，自6月12日起採取14天自主健康管理及每14天核酸檢測；完整接種疫苗滿兩周且抗體檢測陽性者，自6月12日起採取每14天核酸檢測。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）