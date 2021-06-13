竊聽風雲，原來也會困擾大國領袖。G7（七大工業國）峯會昨日第二天會議，聚焦中國挑戰，但中國監聽無孔不入，一眾元首又怎能暢所欲言？！據《紐約時報》（The New York Times）報道，當７國領袖昨日開會討論中國在全球的影響力時，立刻同意一件事：不希望有人偷聽。作為峯會東道主的英國，逐將會議室四周的所有網絡和Wi-Fi切斷，讓各國領袖在毫無顧慮下作討論。

事實上，G7各國領導人，加上出席擴大會議的南韓、印度、南非及澳洲，在應對中國問題上的取態，均被外媒形容為「空前的一致」。有報道更指，美國總統拜登在峯會首日會議前宣稱：「美國回來了！」面對記者的追問，站在拜登身邊的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）隨即回應：「毫無疑問（美國回來了）。」

這件小事反映出，美國再度領導西方國家，展開新的全球博弈，已變得毫無懸念。而G7昨日宣佈的「全球基礎設施計劃」，擺明車馬抗衡中國的「一帶一路」計劃，亦不可能只是說說而已。

據法新社報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）昨日曾就此向媒體表示：「非洲有大量的基礎建設要做，我們不能坐視中國包攬一切」。 默克爾續稱：「我們現在已經描繪出實施計劃的路線圖。這是G7一項全新的計劃，七國共同以非常務實的方式商討實施」。

另外，英國也希望全球民主國家應減少對經濟強國中國的依賴，並說昨日的討論將磋商「我們如何塑造全球體系，使人民支持我們的價值觀」，包括將目前過度依賴中國的供應鏈多元化。

《紐約時報》/ 法廣網

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