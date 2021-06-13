雲南德宏州盈江縣昨晚（12日）6時發生5.0級地震，震源深度16千米。當局啟動地震應急三級響應機制，派出消防救援大隊出動3車39人前往震中核實災情，確定地震無人員傷亡、電力、通訊正常，全縣房屋輕微受損35戶。

陝旅巴翻15米坡3死7傷

陝西眉縣昨午（12日）2時許，一輛載有10人的太白山森林公園交通車，下行至海拔1,500米的「世外桃源」處翻側，由15米高彎道跌落，當場造成2人死亡，1人送院搶救無效死亡，其他7人受傷送院，其中司機及1名遊客重傷。當地政府已成立專責組善後及調查事件起因。

另外，陝西太白山景區今日通報，因有暴雨損毀上山道路，全景區今日暫停售票。

湖北除武漢外全降落戶限制

湖北省發改委近日印發2021年全省新型城鎮化和城鄉融合發展工作要點》，開放省會武漢市外全省的落戶限制，進一步降低武漢市落戶門檻，實行省內戶口遷移一地辦結機制等。

湖北的深化戶籍制度改革，將以推動城鎮基本公共服務覆蓋非戶籍常住人口，完善以居住證為載體、與居住年限等相掛鉤的基本公共服務提供機制，全面消除不合理落戶限制。

綜合報道

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