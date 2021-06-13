湖北十堰市張灣區艷湖小區41廠菜市場氣爆事故，造成多人死傷。據了解，該街市在當地規模算大，很多居民前往購物導致大量傷亡。有居民指，氣爆威力巨大，距街市200米遠的窗戶玻璃也被震碎。也有居民指被爆炸聲驚醒，發現全身是玻璃碎。

爆炸後，網上陸續流出現場短片，顯示被炸毀的街市尤如廢墟。有市民向內媒表示，涉事的41廠菜市場在當地是規模比較大，事發時已經開市營業，買賣蔬菜和吃早餐的人很多。

目擊者張先生表示，當時他正準備到菜市場裏的餐廳吃早餐，還未走到菜市場，突然聽到巨大的爆炸聲，然後看到整個菜市場被掀翻了，瞬時磚頭瓦礫滿天飛，飛來的磚塊差點砸到了他。

有居於艷湖小區的居民向內媒表示，其家距離爆炸現場直線距離約200米，但爆炸氣浪威力巨大，仍將其家中的玻璃窗震碎。

另一位豔湖小區居民則表示，家居距離事故現場較近，事發時家人仍在睡覺，突然被巨響驚醒「就一聲，特別大」，坐起身時發覺周邊也是玻璃碎片，幸而家人沒有受傷。

他透露，爆炸後便帶家人離開現場，目前屋苑「已封起來了，只出不進」。

豔湖集貿市場附近一商戶對記者稱，一聲巨響後市場就垮塌了。爆炸發生時，已有商戶開張，少數人進入菜市場買菜，「我看見有人倒在路邊，不知道裏面有沒有人被困。」

綜合報道

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