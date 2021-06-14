COVID-19疫情肆虐全球，病毒源頭至今仍未有定案，其中一個指控是可能由武漢病毒研究所洩漏。澳洲天空新聞（Skynews）昨日報道，他們獲得一條片長10分鐘，名為《中國科學院武漢病毒研究所武漢P4實驗室建設研究團隊》 的影片，該片是中國科學院為紀念2017年5月武漢病毒研究所被授予四級實驗室而錄製。影片中除有病毒研究領域領軍科學家受訪鏡頭，還有在研究所內飼養用於病毒開發研究的活蝙蝠。這些蝙蝠被關在籠裏，一名科學家用蠕蟲餵蝙蝠。

《天空新聞》指出，這條由中國科學院官方錄製的影片，是由世衞疫情調查團成員發現，匿名提供給該電視台。被傳媒揭發與中國關係密切的疫情調查團英國成員達札克（Peter Daszak）曾宣稱，沒證據支持研究所飼養蝙蝠，認為指控是陰謀。他在2020年12月的一條tweet中說：「沒有蝙蝠被送到武漢實驗室」。

達札克1月前往武漢進行溯源調查後，仍堅持研究所只飼養靈長類動物，沒有飼養蝙蝠，其觀點更得到世衞疫情調查團大多數成員支持。

白宮抗疫顧問福西（Anthony S. Fauci）上月25日在國會聽證會中曾承認，透過非牟利組織「生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）」迂迴撥款逾60萬美元（約466萬港元）予武漢病毒研究所，而達札克正是「生態健康聯盟」的主席。

達札克與該所研究員石正麗緊密合作，美國保守派媒體《國家脈動》（The National Pulse）8日公佈的影片顯示，達札克曾在2016年自爆，在中國的同事操縱「致命的」冠狀病毒。報道認為，看來與白宮首席醫療顧問福西一再否認其資助武漢病毒所對病毒進行「功能增益」研究的說法相矛盾。

澳洲天空新聞／台灣《自由時報》

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