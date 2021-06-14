台灣疫情似乎有緩和迹象，已連續兩天不足200宗確診，不過，卻出現不少家庭群聚感染個案。在今日的新增個案中，花蓮及彰化更分別有一名3個月大男嬰及一名7個月大女嬰染疫，都是因被家人帶往參加家族聚會而感染。據花蓮縣衞生局長朱家祥指，染疫男嬰體內病毒非常高，是花蓮目前年紀最小的感染個案。

花蓮縣今日新增4宗確診個案，其中3宗是秀林鄉崇德村龐大家族群聚感染，分別為男嬰（案13196）、其父親（案13197）及外婆（案13195）；另一宗個案則屬於「桃園觀音區工人」群組，是名40多歲婦人（案13101），因與丈夫（案12668）一同上班，被送至防疫旅館隔離，12日採檢證實確診。

朱家祥指，案13195與3女1子關係密切，平時幫忙照顧外孫，還有許多親友經常到家裏走動，一起喝酒、打麻雀、烤肉慶生等，牽連影響的人很多。朱家祥指，由於案13195與案13101為鄰居，雖互不相識，但因地緣相近，可能有間接接觸，目前仍持續疫調中。

至於案13197，則是案13195的三女兒的20多歲未婚夫，平時打散工，疫調足迹遍及秀林鄉、新城鄉、吉安鄉、花蓮市等地，6月4日還到宜蘭三星鄉紅柴林營區接朋友，一起回花蓮秀林鄉烤肉聚會留宿。

朱家祥說，因案13195與案13197共匡列30人，加上因「桃園觀音區工人」群組確診13人而匡列30人，總共匡列隔離60人，其中55人住進防疫旅館，另5人居家隔離中。

至於彰化縣的7個月大染疫女嬰，據彰化縣衞生局局長葉彥伯指，是台中百貨公司櫃姊的姪女，和台中百貨公司櫃姊家族聚餐傳染鏈有關，懷疑是跟着父母回到彰化參加家族聚餐時被傳染，或是已確診的母親將病毒傳染給她。

桃園市今天新增的10名確診者中，有7人屬同一個家族，跟家庭群聚感染有關。桃園市衞生局長王文彥指，其中一人是中壢某食品工廠工作女工，傳染給友人後，回到家又傳給同住的嫂嫂、嫂嫂的兒子跟老婆，以及3個孫子，導致一家10口中，有7人感染。確診者足迹遍及小北百貨中壢忠孝店、佳樂蛋糕中壢店、中壢新明市場、南門市場、全聯中壢龍東店等地。

而在宜蘭新增的2宗確診個案中，有一宗為一名30多歲女性（案13027），在同住母親（案11974）及姐姐（案12053）陸續確診後，被匡列為居家隔離並採檢，一採陰性。惟及至6月12日，妹妹出現咳嗽流鼻水發燒等症狀，再度採檢確診。

據了解，案13027全家共6人，父親平時往返台北、宜蘭工作，母親則在家，4名女兒有2人住宜蘭，另2人在雙北工作。母親確診後，全家匡列居家隔離，案12053及另一名住在外縣市的女兒日前已確診，加上案13027，六口中已有4人確診。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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