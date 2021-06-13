內地昨通報新增六宗本土感染確診COVID-19病例，全部均在廣州，廣州南沙區珠江街道部份地區昨起由低風險調整為中風險地區。廣州市紀委監委宣佈，已成立疫情防控問責聯合調查組，對全市疫情防控工作中的失職失責問題進行調查，強調將對履行職責不力的領導幹部和相關人員嚴肅追究責任。

次密切接觸者入境澳門

廣州市衞健委通報，新增的六宗病例，四宗來自此前被列為疫情防控高風險地區的荔灣區白鶴洞街道，兩宗為首次報告的白雲區永平街道集賢路。據悉，永平街道集賢路的病例是在重點人群排查中發現，檢測新冠病毒核酸陽性，即轉醫院隔離治療。另外，澳門昨接獲珠海通知，一名有澳門工作簽證的內地僱員，本月4日與廣州確診的密切接觸者，曾經同在一班由肇慶廣寧至廣州南站的列車，這名被列為次密切接觸者的內地僱員前天入境澳門。這名僱員任職位於提督大馬路61號的御麟殿粵菜館，需要暫時停業。

另外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博上發文，稱在印度肆虐的B1.617.2（Delta）變異株的傳播速度越來越快，但其在英國未有引起明顯的第三波疫情，亦未增加臨床壓力，重症率或病死率均未有增加，「說明病死率增加還是與疫情失控後的醫療資源擠兌有關，而不是因為病毒的變異。」他謂總括來說，各類疫苗對目前存在的所有變種病毒仍然有效，強調接種疫苗者可以間接保護周邊未接種的人，特別是接種率低的老年人與兒童。

中新社/新浪網