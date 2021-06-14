香港政府在上月突然關閉駐台經濟貿易文化辦事處，指台方「多次粗暴干預香港事務」，台灣陸委會則炮轟港方刻意扭曲事實，雙方進一步交惡，有外媒指出，台灣已擬定無駐港人員的應變計劃，有分析就認為雙方中斷官方聯繫將會影響香港擔任兩岸之間商業和金融交流管道的傳統角色。

過去兩年，由於香港政府要求台灣駐港人員簽署「一中原則」文件才能獲發簽證，令台灣駐港人員從原先的20人減至目前的8人，而8人的簽證也將在今年11月底前到期。英國《金融時報》引述台灣兩名高級政府官員表示，雙方的對峙已經嚴重到台北開始擬定應變計畫，準備面對完全沒有駐港人員的情況。

分析認為，儘管大陸和台灣的主權爭議不斷，但台灣公司在大陸是名列前茅的投資人、僱主和出口商，而港台斷絕官方往來，將影響香港擔任兩岸之間商業和金融交流管道的角色。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊就指出，「香港是台灣公司進入大陸的跳板，也是大陸公司進台灣的跳板」。

去年，台灣是香港第2大貿易夥伴，而香港是台灣的第5大貿易夥伴，雙邊貿易達到650億美元（下同，約5,045億港元）。台灣的公司投資香港9.12億美元（約70.8億港元），而在香港註冊的公司投資台灣達5.55億美元（約43.1億港元）。

分析又認為，即使台港之間切斷官方關係，大部份的商貿活動仍然會持續，惟金融服務、旅遊和教育或會遭遇較大的衝擊。

報道亦引述香港中文大學經濟系客席教授、中大滬港發展研究所副所長宋恩榮說，北京可能認為台灣駐港辦事處影響國安，關切台灣「庇護」香港示威人士。

《金融時報》／聯合新聞網

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