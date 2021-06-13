內地官方持續整頓追星族社群，網絡巨頭騰訊宣佈配合政策，嚴打刷榜、造假與慫恿過度消費行為。國家民航局也宣佈，將嚴懲在機場的不理性追星行為。上述措施反映內地的家長式管治。

整頓「飯圈亂象」

騰訊昨日宣佈整頓「飯圈亂象」，措施包括嚴打刷榜、數據造假、誘導未成年人打榜應援等違規行為；飯圈內的相互謾罵、挑動對立、鼓吹過度消費，也成為大力整頓的行為。此外，近日有擁躉在航班着陸時，衝進頭等艙追星，也惹來批評。國家民航局前日指出，今年以來，僅北京首都機場因追星而違法者已近500人，故會嚴打追星的違法行為，包括研究限制違規者乘坐民航機。

內地的自發追星社群被統稱為「飯圈」，月前一些擁躉為支持偶像而倒掉大量飲品，只為獲得飲品樽內的選秀節目投票碼；幾年前更出現過追星社群召集人藉故非法集資，引起社會關注。內地網信辦等部門推出了多項整肅措施。業內人士指出：「飯圈文化定義了一種新興的明星和擁躉關係，滿足擁躉想更近距離接觸偶像的心理。」他提到，飯圈文化的盛行下，商家可以借助一定的平台，通過某個興趣點聚集朋友圈，給擁躉們提供多樣化、個性化的商品和服務，最終轉化成消費實現盈利。

《中國證券報》