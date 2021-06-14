內地最新疫情：周日（13日）新增23宗確診個案，其中4宗屬本土個案，均來自廣東；其餘19宗屬境外輸入病例，分別為上海5宗、四川4宗、內蒙古3宗、廣東3宗、雲南2宗，北京及江蘇各1宗。全國累計確診91,451宗，死亡4,636人。

廣東省周日（13日）新增的4宗本土確診病例，均來自廣州，並新增3宗境外輸入確診，其中2宗在廣州，1宗在深圳，患者分別來自馬來西亞、柬埔寨及印尼。另外新增14宗境外無症狀感染者，10宗在廣州報告，2宗在肇慶，深圳及東莞各1宗。

廣州市衞健委周一（13日）凌晨表示，廣州醫科大學附屬市八醫院上周五（11日）晚對醫護人員進行例行核酸檢測，其間發現兩名陽性感染者，為1女1男，女患者是該院的一名病理科技師，而男患者則是該院的一名急診科醫生。兩人其後被送往隔離治療，目前病情穩定。院方初步推斷，兩人因意外暴露而造成感染的可能性較大，強調具體原因正在調查中，而該醫院現時已採取嚴格管控措施，醫院職工在集中居住酒店封閉管理。

廣州當局亦宣佈，將對特定的封閉或封控管理區域，實行有序解封，強調必須同時符合4大條件，一是管控區域內連續14天且經過三輪以上全員核酸篩查無新發現感染者，解封前24小時內完成全員核酸檢測且結果均為陰性；二是所有密切接觸者已得到有效管控；三是管控區域內涉及重點場所的「黃碼」人員按規定進行核酸檢測且結果均為陰性；四是環境核酸檢測結果均為陰性。

國家衞健委網頁／新浪新聞

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