當下正是吃荔枝的好時機。近日，廣西靈山「天價」千年古荔樹走紅，一斤荔枝索價888元人民幣（下同，約1,000港元），即一粒便要68元（約港82港元）。

現場如旅遊景點

天價荔枝仍多人問津，承包該荔枝樹的黃先生表示，「現在已經有人訂了300來斤」，約值26萬元（約31萬港元），粗略估算樹上剩下的荔枝，大概有幾十到一百斤不到。

端午前後想養生，有中醫建議可以吃五紅，包括荔枝、芒果、西瓜、桃和李子。時下，荔枝當造，據該荔枝樹的承包商黃先生表示，其荔枝品種為靈山香荔，果肉比起一般荔枝脆，而且很清甜，沒平時食到的澀味。去年荔枝樹共結了1,100斤左右的荔枝，今年大概有400斤左右。他稱有人為了看荔枝樹，有人只買一粒，有人只為嚐一嚐千年古荔樹的滋味，從幾百公里外的地方來，現場如旅遊景點般。

當地縣政府辦一名員工表示，靈山縣的確有一棵千年古荔樹，是保護對象。村支書則指，這棵香荔的果實年年有人過來通過拍賣承包，最貴一年能拍出14.8萬元（約17.9萬港元）高價。這棵樹屬村裏七、八戶人的共同財產，每年開花時節，就有不少人過來察看，想承包下來，果價要比其他古荔貴幾倍。雖然如此，不少網民都認為這是炒作，說笑問難道吃完可長生不老，質疑炒作到這個價錢合理嗎？亦有人表示，價格高昂，源於包裝和運輸成本高。

澎湃新聞網