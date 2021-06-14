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台疫大爆發｜藝人速募342台醫院「救命神器」 蔡英文發文致謝 網民：乜都靠民間

1小時前
台灣藝人賈永婕迅速募集大批「救命神器」支援醫護機構的行動，引起社會很大迴響。（台灣《蘋果新聞網》）

台灣防疫模範生破功後，政府官僚麻痺即畢露。民間於是迅速自救，對外搶購疫苗外，還有藝人極速募捐到342台搶救重症的「救命神器」（HFNC），獲全台激讚。台灣總統蔡英文也在Facebook致謝，並補飛公佈官方的採購進度，圖減民怨，但遭網民狠批政府反應遲緩，甚麼也要民間買、企業捐，只有馬後炮是迅速。

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「救命神器」正稱為高流量氧氣鼻導管全配系統，可在不插管情況下向患者供氧，大幅減低病人痛苦外，更能明顯降低醫護在插管期間承受的高感染風險。

台灣疫情爆發後，醫護系統瀕臨崩潰，女星賈永婕得知台大等公立醫院目前最缺HFNC後，即動用個人人脈發動募捐，獲許多台灣企業、藝人響應，包括富邦集團、星宇航空、遠雄集團、藝人黑人范范、小S等，至今已募得342台HFNC，總值約9,234萬元新台幣（約2,587萬港元）。

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賈永婕高執行力的善行曝光後，在台灣引起極大反應，紛紛激讚其善舉，同時痛批政府反應遠遜民間，危及病人安全。許多醫護機構更直接在Facebook向賈永婕求救。

蔡英文昨晚（13日）在Facebook不點名向賈永婕的募捐表達感謝，同時報告政府採購的500台HFNC，當中已有200台到貨。

蔡英文關於HFNC的發文，雖然獲得賈永婕迅速留言「總統好！我們會繼續努力的！謝謝您！」，但更多留言是批評政府行動緩慢，「甚麼都要民間買、企業捐，政府擺好看的嗎？要醫護打仗還不給設備」、「為甚麼別人買的時候，政府才說要買。很奇怪的進度」、「說好了的超前部署呢」、「藝人都也募集到兩百多台了，你是在放馬後炮嗎？」等。

也有意見指，政府需依照特定採購流程，速度較民間稍慢也情有可原。

台灣《蘋果日報》／Facebook

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