在一片「躺平」聲中，久未聽聞的大學學潮竟在南京再現，學生抗議大學的獨立學院跟職業大學合併，數以萬計大學生變相被降格。學潮後，江浙及山東三省教育廳陸續宣佈暫停院校合併工作。

教育部六四當日宣佈（又是六四教育部，跟當年如出一轍）計劃將13間大學名下的獨立學院轉為職業技術大學，江蘇省有5間獨立學院受影響。由於中國大學本科收生分數線比「職業技術學院」高百餘分，而受影響大學生在合併後變相降格為職業技術院校學生，兩者在市場認受性、起薪點、社會地位等都有很大分別，不少職位更須大學畢業生才可申請，因此方案一出，即有學生到江蘇省教育廳請願，被防暴警察強行帶走。

與此同時，南通大學杏林學院、浙江工業大學之江學院、南京師範大學中北學院等大學的數千人學生，也在校內拉起維權橫額抗議，「中北學院」學生和家長更扣押前來「解說」的副院長達30小時，當局出動數百名警力及裝甲車包圍學校，雙方發生激烈衝突。有學生指被輔導員威脅稱，如果再不放棄抗議，小心和幾十年前那幫學生（指六四事件）一樣下場。現在的學生知道六四時大學生的下場嗎？為何不恐嚇說，再不放棄抗議，香港年輕人就是你們的榜樣？

事實上，近年多宗集體抗議事件的起因多與教育有關。教育部強令內蒙古學校以漢語取代原先的蒙古語教學，引發學生、家長及教師大規模抗議，甚至變成國際事件；在中國擁逾千家分校的北京優勝教育突然倒閉，數百名北京家長到其總部抗議，要求退還學費；吉林及北京的多家紅藍黃幼稚園發生老師用針扎學童的虐兒事件，觸發家長包圍學校，要求查出真相。

每個社會都有不公不義，而現今中國特權橫行，權貴主宰各行業甚至全社會，中國人亦已習慣躺平，為何獨獨因種種教育問題挺身而出呢？因如今的中國，平民子弟難有出頭天，唯一向上流動機會就是透過教育，走過高考獨木橋，能考進國家級或省級重點大學（一本大學）固然好，即使進入三本的高價大學也不錯，只有這樣才有機會考取公務員或在大城市找到體面點的工作。高考及大學教育就成了千萬個家庭擺脫貧窮、下一代可享受城市生活的唯一希望，也是很多人默默忍受不公義的基礎。教育部的任何改制或改革都可能奪去他們的希望，學生及家長又怎可能坐以待斃呢？

潘小濤

資深傳媒人

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