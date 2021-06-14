第47屆七大工業國集團（G7）領袖峯會昨發佈聯合公報，首度強調維護台海和平與穩定的重要性， 並鼓勵以和平方式解決兩岸議題，這是G7前身G6自1975年成立以來，36年來首度在峯會聯合公報中納入友台文字。台灣總統蔡英文今日在fb表示，這再次說明台海的和平穩定，不只是兩岸間的事，更是印太區域中受全球關注的焦點，是維繫自由開放的印太地區的關鍵所在。

蔡英文表示，G7領袖峯會昨天結束。G7領袖峯會發佈的聯合公報中，強調維護台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。這是G7領袖峯會第一次在聯合公報中提到對台海和平穩定的重視。

蔡英文強調，這也是今年接續在美日領袖峯會、美韓元首峯會、歐日領袖峯會、G7外長會議，以及日澳2+2會議後，世界上主要民主國家再一次表達對印太區域和平穩定的關注，要謝謝G7成員國及歐盟領袖對台灣的堅定支持。

總統府發言人張惇涵則表示，世界主要民主國家再次具體地表現對區域和平穩定的高度關注，台灣政府再次誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持。這亦是從G7前身G6成立以來，36年來首度在峯會聯合公報中納入友台內容，再次印證台海的和平穩定，不僅限於兩岸關係範疇，更已提升至印太區域，對於促進「自由與開放的印太地區」，至為關鍵。

張惇涵重申，台灣一貫立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。台灣與G7成員國皆共享民主、自由、人權等基本價值，台灣一定會堅守區域內負責任成員的角色，會堅定捍衞民主制度、守護共享的普世價值，與G7成員國及其他理念相近的國家，持續深化合作夥伴關係，爭取更多國際社會支持，台灣也將持續為全球人類健康福祉、印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定貢獻最大的良善力量。

Facebook／台灣《蘋果新聞網》

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