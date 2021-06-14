尚有半個月便是中共建黨百年紀念，中國外交部官網周日（13日）發佈通稿，指副外長謝鋒12日在北京釣魚台國賓館出席端午節活動時，向在場的美國、加拿大等28個美洲、大洋洲國家使節表示，中共「創造了世所罕見的『三大奇蹟』」：經濟快速發展、社會長期穩定，以及和平崛起。謝鋒又批評多黨制，指它常囿於黨派利益和選舉考慮，而作為「使命擔當黨」的中共則能克服短視、民粹弊病。

中共建黨百年前夕，謝鋒稱，自中共1949年建政以後，創造了「三大奇蹟」：一是經濟快速發展的奇蹟。他說，中國在中共領導下僅用幾十年時間，走完已開發國家百年走過的工業化歷程，成為世界第二大經濟體、第一大貨物貿易國。二是社會長期穩定的奇蹟，中共承受了艱鉅複雜的發展改革任務及經濟社會變遷等考驗，仍保持中國政治和社會長期穩定。他並提到中共總書記習近平強調的「全面建成小康社會」，指中國目前的中等收入群體（中產階級）已超過4億人，近8億人脫貧。

三是和平崛起的奇蹟。他指中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，不謀霸、不稱霸，和世界人民一起堅決反霸；又指中國的外交詞典中從來沒有脅迫和霸凌的詞彙，尊重各國人民自主選擇發展道路的權利，反對以強凌弱、唯我獨尊。

謝鋒的談話也扣連到中國近年強調的「制度自信」。他說，多黨制國家的政黨往往代表部份群體利益，又指一些多黨制國家雖看到貧富差距、族群矛盾問題，「但囿於黨派利益和選票考慮，不是難以下決心根治，就是有心無力」。

他形容中共為「整體利益黨」和「使命擔當黨」，「沒有自身私利」，從中國人民整體和長遠利益出發決策，能克服短視、民粹弊病，保持政策嚴肅性，長期持續投入。

謝鋒強調，中國不是多黨、兩黨或一黨制，是「中國共產黨領導下的多黨合作和政治協商新型政黨制度」，決策嚴謹高效，不會陷入內耗。而中共和世界上的資產階級政黨不同，也和其他共產黨不完全相同，「中共不是又一個蘇共（蘇聯共產黨）」。習近平上任以來，多次在黨內要求記取1991年蘇聯解體的教訓。

台灣中央社指，中共近年着重對自身政治制度的自信，要求不照搬模仿外國制度。2017年的中共十九大將「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」等「四個自信」寫入黨章，並指要完善符合國情和文化的「中國特色社會主義制度」。疫情爆發後，中共也不斷宣傳中國具有高度動員力的「制度優勢」。

中國外交部網站／中央社

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