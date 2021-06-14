台灣疫情不僅是公共衞生問題，更危及防空安全。台灣《蘋果新聞網》報道，台灣空軍作戰指揮部（JAOC）驚傳軍營內有6人染疫，在上周三（9日）需要緊急清空消毒，是自建成71年以來首次「封洞」，軍方要啟動備用作戰管制中心繼續執行戰備任務。

台灣的JAOC設於台北市大安區蟾蜍山腳，是在1950年在蟾蜍山中建有地下指揮中心，負責監控台灣四周與大陸東南各省的空中動態，且隨時派遣空中兵力因應共軍的最新動態。由於染疫人員中均是在山洞中輪值的戰管人員，才導致此次安全危機。

面對疫情威脅，參謀總長黃曙光也下令立即對JAOC進行全面消毒，以及所有人員接受快篩，而在中央疫情指揮中心的新冠肺炎疫苗撥到國防部後，立即對JAOC人員施打；此外，凡是進入作戰管制中心的人員，必須持有3天內有效的核酸檢測PCR為陰性，才能進入執勤，以確保國防偵搜戰力。

事實上，位於台北公館空軍作戰指揮部聯合空中作戰中心，在6月1日即發現有1名軍官確診，隨後同寢室的軍官在返家隔離時也確診。9日則又發現營區有4人確診，令黃曙光及國防部長邱國正震驚，立即向總統蔡英文報告，及建議啟用備用作戰管制中心的作法，獲層峰同意後，黃曙光立即要求空軍司令部執行防疫備戰的方案。

據了解，空軍作戰指揮部聯合空中作戰中心（JAOC），承軍方聯合作戰指揮中心（JOCC）命令，負責空軍制空作戰的策劃、兵力派遣、任務賦予及作戰行動的管制；並協調友軍規劃有關聯合作戰的空軍兵力運用與作戰行動的配合，以達成共同任務。

由於擔心共軍攻台時成為首要被襲目標，因此，JAOC在台北設有「空軍北部區域作戰管制中心（ROCC）」、高雄旗山設有「空軍南部區域作戰管制中心（ROCC）」及花蓮縣新城鄉設「空軍東部區域作戰管制中心（ROCC）」，此外，除了上述的ROCC外，還有臨時的空中作戰管制中心，以因應戰時的空中作戰指揮，分散遭共軍殲滅的風險。

對於空軍作戰指揮中心移轉，「中華戰略學會」研究員張競指出，空軍作戰指揮管制作業體系，不論是雷達陣地、通信節點、指揮管制中心或是機動雷達，再加上機動指揮管制作業編組，都是秉持「狡兔有三窟、洞洞挑大樑」建軍備戰指導原則，來設計整個作業體系。因此某個作業單元有數位袍澤染疫，其他作業體系立刻就能無縫接軌跟進作業，民眾絕對不用擔心。

而在整個作戰指揮中心的移轉過程中，據透露，作指揮部指揮官劉任遠中將及2位副司令因為在疫情蔓延之際即已作好完整規劃，因此在黃曙光下達啟用備用作戰管制中心時，三人均以其任務編組，以專車、專機方式，立即前往進駐，並依據啟用備用作戰中心的計劃，依序向黃曙光報告完成啟用程序，一位參謀本部資深官員透露，此次移轉JAOC，比歷年漢光演習的實兵驗證還要精實，也展現台灣軍隊建軍備戰的堅強戰力。

至於JAOC何時可以重新啟用，資深官員透露，目前衞生單位仍調查JAOC內部環境是否有病毒存在，待評估報告完成後，會由黃曙光下令回復正常作戰模式。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）