香港有電視大台以老掉牙的綜藝節目救亡被嘲堅離地，內地則有電視台以創意活化傳統文化節目獲得激讚。河南衞視日前播出端午節特別節目《端午奇妙遊》，單元之一的《洛神水賦》（原名《祈》）更驚艷所有觀眾，扮演洛神的女演員在水中跳出輕靈飄逸的曼妙舞姿，被譽為完美演譯出洛神韻味。據了解，具花式游泳10年經驗的舞者，要經3次拍攝，共浸泡26個小時，在水中每隔50秒才能換氣一次，方拍出這段贏盡掌聲的水下飛天舞蹈。

河南衞視趁端午假期在前日（12日）播出的《端午奇妙遊》特別節目，被命名為《唐宮夜宴》前傳，由7個單元組成。其中開場舞《洛神水賦》甫播出即震動網絡及媒體，就連外交部發言人華春瑩也在Twitter大讚，指水中舞美得難以置信。

《洛神水賦》的舞者由受訓10年的廣州花式游泳隊成員何灝浩扮演洛神。在水的浮力、阻力與燈光結合下，何灝浩衣袂翩躚，拂袖起舞，姿態飄逸靈動，被譽為完美重現曹植《洛神賦》「髣髴兮若輕雲之蔽月，飄颻兮若流風之回雪」的神韻，把唯美中國風的舞蹈表演推上新高峯。

過去曾於周星馳電影《美人鱼》，為主角林允擔任水中替身的何灝浩，憑《洛神水賦》的表演一夕爆紅。這名在廣州長大的河南妹子坦言，雖然有10年花式游泳訓練「打底」，以及數年學習潛水及水中舞蹈經驗，但扮演洛神拍攝《洛神水賦》仍是無比艱辛。

據了解，這段播出時長約1分50秒的水中舞，共拍攝了26個小時，何灝浩每日要在水深約4.5米的水池拍攝約8小時，每次閉氣50秒到1分鐘，1日要拍逾200條素材，才成為觀眾眼前的神仙化身。

31歲的何灝浩表示，長時間在水中拍攝，要面對呼吸、水壓、失溫及浮力等困難。當中為克服浮力的影響，要因應舞姿在腰間掛上2到8公斤不等的配重袋，時間一長會磨得皮膚疼痛，有時又要工作人員幫忙方能浮上水面。

她透露，造型參考了文殊菩薩的形象和敦煌飛天壁畫的元素，為保持從容曼妙的表情，在水中不能眨眼最是辛苦。

舞蹈動作的創作，何灝浩表示參考了《洛神賦》許多千古名句，比如「翩若驚鴻，婉若遊龍」、「體迅飛鳧，飄忽若神。凌波微步，羅襪生塵」等，其中個人最喜「竦輕軀以鶴立，若將飛而未翔」的演譯，認為「我整個人屈膝向前，身體完全舒展開來，兩隻手張開如羽翼一般，視覺上有很強的衝擊力。」

何灝浩表示，《洛神水賦》播出後，她的微博私信由每日最多20條，2天之間暴增至超過21萬條，部份內容更感動得哭出來，覺得過去被人認為沒意義的事情，終於得到外界認可，令自己有繼續堅持水中舞藝術的動力。

網民反應

山有木兮wyb：傳統文化的魅力！！！河南用心了，真正的好節目！！

糊糊的黑煤球：見過最驚豔的舞蹈 ，沒有之一

百里弘毅先婚後愛的媳婦樂渝：舞者和主創團隊都好棒，致敬！

小娜椒不想在獅子座偷捲心菜：台上一分鐘，台下十年功！翩若驚鴻，婉若游龍！太美太美！

凡塵白衣Louise：這個舞蹈真的絕美

菀瑤灰常灰常灰常高 ： 媽媽咪！又是河南衛視！太牛了！審美極品！

極目新聞／澎湃新聞

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