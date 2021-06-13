台灣資深媒體人彭文正指控，曾稱預計可在7月底開始供應台灣產疫苗的總統蔡英文，已「偷偷」接種進口的輝瑞疫苗。總統府昨否認傳聞，強調「這是不折不扣的謠言」，又重申一旦國產疫苗研發成功，蔡和副總統賴清德也願意施打。

醫生違規被罰款 疑軍方找數

本身為「急獨」政黨喜樂島聯盟成員的彭文正，在網絡直播稱蔡英文「已偷偷打了輝瑞疫苗，還出來演戲，叫大家打高端疫苗」，並強調掌握消息來源。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會回應提問時稱，有關傳聞尚待證實，「不過我想講這種話是過份的。」指揮中心到晚間緊急發稿澄清，經授權調閱接種系統後，證實正副總統都尚未接種疫苗。總統府發言人張惇涵直斥有關消息為謠言，呼籲社會各界勿以訛傳訛，避免觸法。

另外，台灣因疫苗不足接續出現涉嫌偷打疫苗的事件，台軍新竹地區醫院（新竹空軍醫院）院長崔以威日前遭台灣蘋果新聞網揭發，加開夜診幫「親信」打疫苗，結果遭國防部火速撤職，並被新竹市政府重罰200萬元新台幣（56萬港元）。不過，內部醫護LINE群組卻爆出，這筆罰款竟將由國防部軍醫院「買單」，讓人相當不滿，憤而向台蘋投訴。國防部發言人史順文回應稱，將就事件展開行政調查，釐清責任歸屬，再做適切處理。

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