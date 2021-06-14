15隻野生亞洲象日前從雲南西雙版納一路北遷，引起國內及海外關注。雖然象群已成國際話題，甚至被形容可為中共改善形象，但象群沿路破壞不少農田和房屋，當地政府承諾將對民眾作出賠償。

雲南省林業和草原局動植物處處長向如武昨日表示，雲南已對北遷亞洲象沿途造成的群眾經濟財產損失，啟動野生動物肇事公眾責任保險定損賠付工作，待完成統計，將對沿線居民賠付損失。

據報，全球首款野生動物肇事公眾責任保險於2010年在西雙版納開始試點，保險範圍為中國及雲南省重點保護陸生野生動物造成的民眾財產損失及人身傷害，並依一定賠付標準補償。

《新京報》早前引述數據，截至5月27日的40多天內，象群在元江縣、石屏縣的破壞事件達412宗，破壞農作物842畝，初步估計直接經濟損失近680 萬元人民幣（約837萬港元）。

北遷的大象雖被內地網民形容為「好萌好溫馨的網紅」，甚至6月7日一張象群躺平席地而睡的景象，被各大國際媒體報道，中國政府與輿情即時利用象群標榜「雲南野象是最佳中國宣傳片」，惟自由亞洲電台引述分析說，野生象大遷徙的背後，可能隱藏着讓人笑不出的生態破壞。

北京師範大學生態學教授張立早前在一場網絡直播研討會分析，今次亞洲象北遷的兩大主因，是過去多年來自然保護取得成效，亞洲象種群數量逐步增加，但與此同時棲息地卻大量減少，過去20年，西雙版納適宜亞洲象的棲息地減少約40%。

張立指出，經濟高速發展過程中，保護區外的天然林被改為種植橡膠及茶樹，造成西雙版納亞洲象棲息地急速減少。

復旦大學生命科學學院研究員王放表示，大象北遷顯示「天然森林的整體趨勢仍在消失」，剩下的森林變得高度破碎化和孤島化。國際人道主義協會（Human Society International）中國政策專家李彼得（Peter Li）指，西雙版納大量種植中藥材「砂仁」，是破壞西雙版納熱帶原始森林的元兇之一。

亞洲象是中國一級保護野生動物，總數量約僅300頭。這群遷徙的野象原本生活在西雙版納保護區，據雲南省政府資料，16隻野象去年3月被發現離開原來棲息區，開始一路向北，穿過普洱市倚象鎮、寧洱縣，12月行至墨江縣，路程逾300公里，並在途中生下一頭象寶寶，然後其中2隻象今年4月從玉溪折返墨江並找到其他象群，而15隻象群則繼續遷移，歷時1年3個月，一路向北走逾500公里。

中央社／觀察者網／《新京報》／自由亞洲電台

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