疫情持續延燒，台灣台北市警察也開始在街市管制人流。不過，昨天（13日）就有市民拍到了奇景，只見一名穿着類似電影裏太空裝備的警員，在街市穿梭。有關畫面在網上流傳，引來網民熱議：「有外星警察出沒台北街頭。」原來這套裝備並不簡單，是具備完全密閉與過濾功能的「動力濾淨式呼吸裝置」，穿上後連口罩也不用戴，而且是該警員自費4萬多元新台幣（下同，約1.1萬港元）購置的。

據拍攝的市民指，昨天在北市大安區白蘭市場看見這名佩戴特殊裝備的警員，頭上戴上透明頭罩，外面還有一層及肩的外罩，完全阻絕臉部與外界的接觸，後腦位置有一條輸氣管，連接下方核心裝置——「動力濾淨式呼吸器」，直接把空氣送進頭罩。

台灣《蘋果新聞網》記者向警方查詢，得悉畫面中警員的是北市大安分局警備隊的雷博鈞（35歲）。雷男指，這套「動力濾淨式呼吸裝置」，是他自費4萬多元添購，不僅頭罩戴起來比口罩、面罩舒適，且不會起霧，也因為他做好防護，讓市民安心，更願意靠近他，跟他對談交流。

雷男還提到，「很多民眾在旁邊拍照、錄影，甚至還有想跟我合照，問我這是甚麼裝備，以為這是冷氣還是氧氣罩」，也有人問他會不會太熱中暑？他解釋：「設備會不斷的送氣，多餘的水氣都會從呼吸管送出去，呼吸完全不會費力。」

至於有人質疑沒戴口罩是否違反防疫規定？大安分局警備隊長黎家維表示，雷男約2周前自費添購這套設備，外出執行勤務時都有佩戴，這套設備完全密閉，氣體排放口有防毒等級過濾器，具有隔絕與過濾效果，所以不用戴口罩。

此外，大安分局指，分局提供給警員的防疫裝備是足夠的，但對於前線同袍想要自主增加裝備，在沒影響執勤下，分局是相當支持的。

台灣《蘋果新聞網》

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