台灣空軍司部今日在國防部網站「即時軍事動態」公佈，今天下午中共解放軍一架運-8反潛機侵入台灣防空識別區（ADIZ）的西南空域，台空軍以派遣空中巡邏兵加應對、廣播驅離及防空飛彈追監應對。紀錄顯示，共機於本月3 日及4日，有派軍機擾台，是今年來首次暫停九天後，再度侵入防空識別區。

新疆人口普查 維族10年內增逾162萬

新疆維吾爾自治區統計局發表人口普查數據，第七次全國人口普查與第六次全國人口普查相比，新疆人口十年內增加超過403萬人，漢族人口增加超過217萬，維吾爾族人口則增加約162.3萬。 全區常住人口中，漢族人口佔42.24%，其餘為維吾爾族等少數民族。與2010年展開的人口普查相比，常住人口十年內增加約403萬，其中少數民族人口增長14.27%。

台灣圖書館之母王秋華去世

被譽為「台灣圖書館之母」的建築師王秋華今年下午2時，因為心臟衰竭於台北仁愛醫院辭世，終於96歲。王秋華1925年出生於北平，1942年進入重慶中央大學建築學系，1946年大學畢業後赴美進修，先後就讀華盛頓大學建築系、哥倫比亞大學建築及都市設計研究所，師從建築師古德曼（Percival Goodman）。

王秋華1979年回台北定居，於國立台北工專以及淡江大學建築系任教，2003年獲頒中華民國傑出建築師獎，2020年獲得第21屆國家文藝獎，也是第一名獲得建築類獎項的女建築師。王秋華的代表作品很多，包括中央研究院美國研究中心（今歐美研究所）、中原大學張靜愚紀念圖書館，她也設計了彰化師範大學圖書館、台灣海洋大學圖書館、國立故宮博物院圖書館及臨時展示廳、中正大學圖書資訊大樓等，亦因為推動台灣現代圖書館，享有「台灣圖書館之母」的美譽。

文化部長李永得深表哀悼，表示將呈請總統頒褒揚令，向這名台灣戰後第一代女性建築師致上敬意。

綜合報道

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