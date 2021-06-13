為人師表應要誠實，謹言慎行，但上海華東政法大學國際法學院副研究員包毅楠早前發表一系列出位言論，包括高校教師應被允許多配偶制，又贊同師生戀，更明言想找個00後的女朋友，令一眾網民深感不安，結果被校方指「發表錯誤言論」，暫停其一切教學活動。香港臨床心理學家鄒凱詩向《蘋果》表示，多配偶會引致家庭紛爭、遺產分配等問題，並不適合現今社會。

包毅楠日前在微信朋友圈先是抱怨高校教師待遇差，應該享有特權，建議國家「必須重視教師的生計以及生活，高校教師應當特殊對待，譬如允許多配偶制，終生補貼制。」他其後又補充指，國家開放三孩政策，應該以高校教師作為試點，因為高校教師「生活太苦了」，而多配偶可照顧教師的生活，更願意生小孩。

此外，網傳現年34歲的包毅楠被問到是否贊同師生戀時也表示不反對，又聲稱自己今年的目標就是找個2000年後出生的女朋友。

不過，其言論被公開後未獲得網民認同，因為內地有重婚罪，加上包毅楠是教師，令他飽受批評。「搞政法的教授，視法規如兒戲，讓我們怎麼去想？」、「當大學老師的人，還公然表明2021找個00後小女朋友？哪位家長放心啊？」、「這種偏激型人格的人不適合教書育人！」，但亦有網民認為這只是個人言論，不應苛責。

包毅楠其後再在朋友圈發文，稱收到領導指令要求刪除爭議言論，他形容自己是違心答允，又反問有不同觀點就被批評和遭人攻擊，「這就是所謂的思想自信？」不過，刪帖最終也未能挽救包毅楠的事業，因為華東政法大學黨委教師工作部11日發通報稱，包毅楠在網上發表錯誤言論，學校已成立專項工作組核查，已暫停其一切教學活動，下一步會按相關規定處理。

包毅楠是英國薩塞克斯大學外交法博士、華東政法大學海洋法博士，現為華東政法大學國際法學院副研究員、中國海洋發展研究會海洋法治專業委員會理事。他同時又是中國外交部條約法律司、邊界與海洋司特邀人員，曾多次參加南海仲裁案等內部對策會議，研究成果兩次獲外交部採納，亦曾在國內外媒體發表與海洋法相關的評論。

臨床心理學家鄒凱詩向《蘋果》表示，包毅楠多配偶制的想法，可能將來某一年會被社會接受，「但唔係而家囉」。她指出，以前農業社會為增加勞動力，所以實行一夫多妻，「有唔同女人生，好似皇帝咁生多啲」，但大家族會導致家庭間出現很多紛爭，又有遺產分配問題，而且家庭太過複雜，亦未必能照顧子女的心理健康，並不適合現今社會。

鄒凱詩又質疑，包毅楠贊同師生戀是否有私心，她指作為教師應避免雙重角色，因學生未必有足夠判斷力，容易混淆對教師的尊重和愛慕。

《蘋果》記者／界面新聞

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