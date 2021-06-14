（內容更新）七大工業國集團（G7）峯會周日（13日）閉幕，各國會後發表聯合聲明，承諾應對中國的不公平貿易行為，又提及香港及新疆的人權問題，同時強調台海和平隱定，這是G7領袖首次在最終聲明中明確批評中國。中央社報道指，自美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，曾多次強調要聯合盟友應對中國挑戰，並將人權置於美國外交政策核心；這次成功透過聲明，聯合G7領袖對抗中國，對拜登來說無疑是一場外交勝利，亦顯示其策略有效。不過聲明中的對抗中國字眼，在未來會否化為更多實際行動，仍有待觀察。

中國人權問題存在已久，但翻查近10年的G7領袖宣言與聲明，未見任何明確指責中國的字眼。2019年6月，香港爆發反送中運動，同年8月在法國舉行的G7領袖峯會，會後宣言亦僅重申1984年《中英聯合聲明》的重要性，並呼籲避免使用暴力。

相比之下，這次聲明一口氣提及新疆和香港問題，並公開呼籲中國尊重人權和基本自由。在拜登號召下，G7領袖也宣佈推動以拜登去年競選總統標語「重建更好未來」（Build Back Better）命名、旨為取代中國「一帶一路」倡議的民主版全球基礎建設計劃。

除此之外，這亦是G7前身G6自1975年成立以來，峯會聲明首度納入被中國視為紅線議題的台海，鼓勵和平解決兩岸問題。這顯示，拜登的合縱連橫外交政策初步奏效，令以往遇到中國議題多數探取閃避或沈默態度的國家，逐漸願意公開表態。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）向中央社表示，這次聲明提及維持台灣海峽和平穩定的重要性，確實是史無前例，反映出拜登政府成功說服民主大國，須為增強威嚇力做出貢獻；然而整份聲明只提及中國3次，顯示歐洲大國對抗中仍有所遲疑。

《環時》：西方大國最有系統指摘中國的一次

另外，內地官方喉舌《環球時報》則發表評論文章形容，這是西方大國最系統指摘中國以及干涉中國事務的一次。同時提出要將美國與其他國家分開應對，「認為中國毋須再對美國抱有幻想，但一定要把其他國家與美國區別對待」。

文章提出，美國顯然主導其他幾個盟國的態度，像要求「世衞召集第二階段新冠病毒溯源，包括要在中國開展研究」，美國近來攻擊中國的幾乎所有議題都被搬到七國領導人的聲明中。不過聲明的措辭比美方單獨攻擊中國時要緩和一些。

文章舉例，在新疆和香港問題上，聯合聲明寫的是，「我們將推動我們的價值觀，包括呼籲中國尊重人權和基本自由，特別是在新疆以及《中英聯合聲明》和《基本法》規定的香港自由和高度自治方面。」這反映美國有能力帶動西方主要國家形成對中國的統一口徑，但是它無法把其最極端的主張「七國化」或「西方化」。

文章認為，美國會更下力氣給它的對華打壓賦予西方整體行動的色彩。美國出一個反華政策，其他西方國家或直接或婉轉幫腔的情況將繼續增多。美國和其盟國在對華問題上的利益有巨大分歧，美國有維護自己霸權的戰略圖謀，要的是西方一起扳倒中國。歐洲國家與中國有意識形態分歧，經濟上既是競爭關係，也有合作的戰略需求。

文章提出，中國毋須再對美國抱有幻想，但一定要把其他國家與美國區別對待。中國一定更有能力贏到最後。美國宣揚國際道義有越來越多的表演性質，比如美國倡導七國集團搞一個西方版、與「一帶一路」抗衡的基礎設施建設計劃，但能否真搞起來並取得實效頗受懷疑。華盛頓現在就是用冷戰思維與中國對着幹，但這實際上是它自亂陣腳，用自己的短板與中國的長項較勁。

文章最後指，中國只要做好自己的事情，發展與各國正常關係，就能夠破美國的對華圖謀。美國除了強拉硬拽盟友，自己也要親自捉刀一些如果不是為了找中國麻煩根本無興趣幹的事情。時間會拖垮美國這一套的，中國自己走穩，不用去推它、絆它，美國自己就將跌跤。

中央社／《環球時報》

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