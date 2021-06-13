四川甘孜藏族20歲青年丁真，去年11月因為一段7秒段片一炮而成超級網紅，被封為「甜野男孩」，之後備受追捧，連官媒都發文大讚，成為官方旅遊代言人，還登上時尚雜誌封面、參與綜藝節目。前日（12日）有內媒曝光一輯他現身機場的照片，見戴着cap帽及黑超的他，被3名保鑣一路護送，周圍聚集大批粉絲圍觀拍照，明星派頭十足。

內媒報道沒提及丁真現身哪個機場，但就寫道，丁真戴着cap帽、太陽眼鏡和口罩，一張臉遮得嚴嚴實實，身後有不少粉絲追隨拍攝，場面有點混亂。為保護其安全，3名保鑣一直貼身跟隨，工作人員則幫忙拿行李。報道還指，畫面中的丁真與之前純真的丁真不同，如今的他，打扮時尚，身上多了很多佩飾，手上還戴着一枚閃亮戒指，一身行頭宛如大牌明星。

丁真走紅這半年多時間裏，社會各界都對他保持高度關注。上月，時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》中國版就為丁真拍攝了一輯寫真，還讓他登上封面。相中的丁真，與以往的藏族形象不同，換上一身西部牛仔裝扮，雖然依舊帥氣，但有人覺得現在的他沒有了當初的單純。

雖說如今丁真的熱度不及剛爆紅時，但仍有很多綜藝節目向他招手。最近有網民爆料，湖南衞視美食真人騷節目《中餐廳》最新一季，丁真將以常駐嘉賓身份加入，與黃曉明、姚安娜及龔俊一起烹調美食。

去年11月，丁真在一段7秒短片中展示家鄉理塘的美，他因為片中一個笑容而爆紅，吸引大眾關注理塘。走紅後，丁真曾自言不想做明星，只希望能為家鄉做些貢獻。同月，他獲理塘縣文旅體投資發展公司聘請為正式員工。今年6月，他受聘成為四川文旅宣傳推廣大使。

搜狐

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