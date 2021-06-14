河南衞視近日播出的《端午奇妙游》，令其出品的傳統文化節目再次火爆全網絡。河南衞視這系列古風節目，毋須依靠流量明星，憑活用現代聲光電等技術，融入到傳統文化主題，讓觀眾在視覺奇觀中，穿越時空感受歷史，被外界肯定為活化中華歷史文化、展現文化自信的成功案例。

河南衞視自年初的地方春晚推出《唐宫夜宴》，到《元宵奇妙夜》、《清明奇妙游》，再到最新的《端午奇妙游》，以歷史文化為主軸，傳統節慶為引線，不斷以創新手法帶動觀眾重回千百年前的歷史場景，屢次成為公眾討論焦點。

河南社會科學院文學研究所副所長李立新便在內媒形容，河南衞視的現象可稱之為《唐宮夜宴》現象。他說，按這個「藥方」配製的「良藥」，可以「醫治」中華優秀傳統文化資源轉換難的通病。

《光明日報》也有評論文章指，河南衞視的連續成功，證明傳統文化類節目並非不受歡迎，關鍵在於要持續創新，製作人要對中華文化有深刻理解，發掘出新賣點，並結合新技術呈現予觀眾。二者深度融合才能讓觀眾欣賞到美的背後的文化表達。

長約5分鐘的《唐宮夜宴》，利用5G及AR技術，將虛擬場景和現實舞台結合，展現唐朝女樂官準備到演出的全過程，將歌舞置入博物館場景和古山水畫中，一新觀眾耳目。年初播出不久，在微博播放量已衝破千萬，《唐宮夜宴》話題閱讀量逾7,000萬。

李立新提醒，現代觀眾，特別是年輕族群對新事物接受快，但轉換焦點也快，認為製作組要持續創新，避免出現審美疲勞。

而《端午奇妙游》也創新地採用網劇+網上綜藝的形式，以四位唐小妹的視角，拉出4條平行且交錯的故事線，講述《唐宮夜宴》前傳故事。《洛神水賦》絕美的水下舞蹈；《龍舟祭》以舞蹈、雜技、擊鼓、湊樂等手法重現龍舟大祭；《麗人行》的絕美漢唐舞；展示中醫文化魅力的《醫聖傳人》；《蘭陵王入陣曲》則將傀儡戲與舞蹈融合等等，總數7個單元各有特色，而且充份結合短短片大熱的潮流，令節目在網絡上火爆。

河南作為位處中原的中華文化發源地，歷史資源豐富，令其具有製作傳統文化節目的先天優勢。據了解，河南衞視按規劃將會繼續推出「中國節日」系列，七夕、中秋、重陽等文化節目正徐徐展開。

河南省文物局局長田凱曾於中新社訪問中建議，要充分利用好互聯網、大數據，讓歷史「活」起來，促使青少年跟上文化自信的「節奏」。

網民反應：

蔣小煩律師：在這個流量和搞笑的時代，就衝着河南各台一直堅持播梨園戲，你就知道它火起來是意料之中的

鐵錘揮舞：誰說傳統文化節目不好看？有了文化自信，才有文化創新之路

青衫若隱隱：看看河南衞視推廣中國文化……再看看其他衞視天天選秀小鮮肉，內涵水平高下立現。

司馬3忌：河南衞視開掛了，創意團隊很牛X。

dream_小阿遠：傳揚中華傳統文化，我大河南一馬當先

西特影視匯：好節目，我們河南的文化底蘊深厚

綜合報道

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