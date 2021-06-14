台灣疫情持續，其間陸軍第六軍團33化學兵群一直提供各種防疫需求的消毒工作。中央疫情指揮中心宣佈向台灣軍方派發4.5萬劑的疫苗後，國防部今日（14日）特別安排該兵群接種，以確保一線消毒人員安全。

陸軍第六軍團33化學兵群上午為執行消毒工作的官兵優先安排疫苗接種，並由台軍桃園總醫院醫生以及陸軍三支部醫官協助，以保障官兵在執行消毒任務時，能降低病毒所帶來的可能威脅。

33化學兵群指揮官龔龍峰上校表示，化學兵為執行消毒任務，經常需要前往染疫風險較高的場所，完成官兵疫苗接種，不僅確保前線人員健康，亦使化學兵維持完整戰力，能為守護家園持續貢獻。

桃園市設置25個疫苗接種站

桃園市周一（14日）召開防疫專案會議後，市長鄭文燦表示，機場管制區工作人員共3.5萬人，然而上一輪中央政府的疫苗接種方案未有將這些人員計算在內，桃園市最後獲支援9,000多劑，中央政府其後再撥發1萬多劑，第一部份先由航空公司人員接種，第二部份是機場人員及管制人員，由於數量龐大，他敦促中央政府要配賦足夠疫苗。

鄭文燦又表示，本周81歲以上民眾開始接種疫苗，桃園市25個接種站都已準備完成，每一站都設置4線施打，並有2名醫生在現場服務，市政府也有工作小組在場協助，並提醒接種疫苗民眾要攜帶身分證、健保卡以及疫苗施打通知單，且因為都是高齡長者，所以至少要有一名家人陪同。

台灣《蘋果新聞網》

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