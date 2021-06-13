「有一些人渾身是血，身上因為玻璃掉落被碎片割傷。」昨日十堰市一個大型街市發生氣爆，正值民眾吃早餐及購物的時候。有距離爆炸地點不足百米的商戶老闆娘表示，包紮後她趕緊回到店舖查看損毀情況，途中已看到地上有不少血迹和建築物碎片。有鄰近的商店東主表示，去年3月燃氣公司曾到店內檢查，「問有沒有聞到天然氣味道」，他懷疑與事故有關。

傷者被氣浪推出3米遠

事發地點「41廠菜市場」樓高兩層，地面為街市和店舖，上層則有宿舍。有目擊者指，爆炸時街市已開始營業，購物和吃早餐的人都很多，「平時早上6點多便會有很多人在街市裏面經營早餐生意」。在涉事街市旁營生的傷者李先生說，昨早6時10分剛開店，將商品擺放在門口後，正背對門口休息，突然一聲巨響，一股巨大氣浪將他推出3米遠，他隨即倒地，身體被碎裂的石塊擊中，血流不止。李忍痛爬起來，在街上截的士，自行到十堰市太和醫院治療，「受的是輕傷，頭和手流血。」

街市附近不少居民均表示玻璃窗被震裂，陽台損毀，其中更有200米外的窗戶被震碎。有街市所在的艷湖社區居民表示，住所離事故現場較近，由於事發時仍在睡夢中，故突然被巨響驚醒，「就一聲，特別大」，坐起身時發覺周圍全是玻璃碎片，幸好全家人無受傷。他透露，目前屋苑已封起來，只出不進。

此外，也有居民表示聽到爆炸聲後趕緊跑，逃命要緊。

中國基建報/觀察者網