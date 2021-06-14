湖北十堰市昨早發生嚴重天然氣爆炸事故，當地社區一個街市瞬間被炸毀，現場救援人員截至昨晚救出150人，湖北省人民政府新聞辦召開新聞發佈會，通報爆炸事故救援進展，指截至目前，事故造成25人死亡，現場搜救工作仍在繼續中。

爆炸發生於昨晨約6時30分，事發地點為艷湖社區「41廠菜市場」，當局初步評估起因是管道天然氣洩漏。由於爆炸時街市已開始營業，有人買賣蔬果及吃早餐，人流頗多。而死亡人數，由昨日的12死，增至今日的25人。事故驚動中央，總書記習近平昨日要求全面調查各類安全隱患，「為建黨百年營造良好氛圍」。

國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志表示，要認真傳達學習總書記習近平對事故的重要批示，要全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，為建黨百年營造良好氛圍。

湖北省委書記應勇赴現場指揮調度，今日下午察看救援現場，看望慰問救援隊伍、傷者及家屬等，並部署下一步工作。應勇強調，要堅決落實習近平重要指示精神，盡一切可能、最大努力去搜救生命。

爆炸後現場航拍片段見，一棟長逾百米的兩層建築物嚴重損毀，部份屋頂被炸穿，兩側窗門全部被毀。建築物兩側街道，則被瓦礫淹沒。街上車輛在爆炸後一片凌亂，橫卧在瓦礫之中。有人被炸斷手腳，渾身血迹倒卧在地失去知覺，一旁有民眾圍觀及抬走其他傷者。

央視新聞／公安部網頁／《湖北日報》

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