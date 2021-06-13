中共為建黨百年慶典密鑼緊鼓，前晚至昨日凌晨在北京天安門區域舉行大預演，逾1.4萬人參加演練，解放軍最先進的戰機殲-20也參與其中。維權網消息指，北京正採取最嚴厲維穩工作，入京均會被嚴密盤查，防止再有訪民入京「妨礙觀瞻」，未來一個月「大媽臉上肯定洋溢着幸福的神采。」

傳打外國疫苗不准參加

新華社昨報道，該預演包括聯合軍樂團、合唱團、禮炮鳴放隊、活動流程、集結疏散等流程。另外，不少北京市民拍到解放軍軍機演練，如直升機編隊擺出「100」、「71」字樣的飛行，也有人拍到殲-20戰機的空中演練。

維權網引述消息人士指，從本月12號起，北京進入維穩攻堅戰，在15日之前一定要把妨礙觀瞻的訪民清理完畢，到20日各地通往北京的車站碼頭均會嚴厲盤查，有信訪紀錄者都會被勸回地方，剩下一些新訪民與殘疾訪民還堅守北京，但北京已開始大清場，天津等地也進入維穩清場的狀態。維權網批評，從陣勢上看，北京當局勢必開創一個有史以來最和諧的建黨慶典，北京也將進入起碼一個月平壤式的和諧景象，屆時「正黃旗的大媽臉上肯定洋溢着幸福的神采。」此外，《明報》引述消息人士稱，本次大會要求出席者完成注射兩劑中國製疫苗，意味注射外國疫苗者將無法參加。

維權網 / 《明報》