日本早前向台灣送上124萬劑阿斯利康（AZ）疫苗，感動無數台灣民眾。台灣130間企業及團體周日（13日）在日本《產經新聞》刊登全版廣告，強調台灣人有志一同感謝日本雪中送炭，「患難見真情」。《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，日本人被台灣人的心意所感動，更有網友留言稱要出門「買爆台灣鳳梨！」

矢板明夫周一（14日）上午接受台灣名嘴周玉蔻訪問時稱，該廣告刊出後在日本「迴響很大」，更成為日本網站最熱門的話題之一，許多人都在《產經新聞》上留言表達感動，有人表示「一打開報紙，胸腔中一片溫暖」、「感動到留下眼淚」。

矢板明夫說，因為日本過去亦曾幫助不少國家，但對於「收到這麼明顯的感謝真的很少」，亦令日本人覺得能以疫苗幫助台灣抗疫，「是一件很有成就感的事」。他又表示，還有不少人留言稱「今天甚麼事也不做，就是要出去買台灣鳳梨！」並形容這是台日之間相當良好的互動。

另外，多名日本大臣，以及安倍晉三弟弟兼防衞大臣岸信夫，都在Twitter轉發台灣感謝日本的廣告。矢板明夫表示，台灣感謝日本登報這做法，「這確實對日台關係，有一個強而有力的推動」。

大陸今年2底以疑有「有害生物」為由，向台灣下鳳梨（港稱菠蘿）禁令，其後包括日本及香港在內的國家及地區，都紛紛採購台灣鳳梨，令其出口量隨之大增。台灣農委會主委陳吉仲4月曾表示，台灣鳳梨不到2個月已外銷1.5萬噸，其中日本佔約7,000噸。

台灣《蘋果新聞網》

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